▲網友笑翻分享籃籃被掛歪的代言橫幅，她立刻現身詢問：「請問這在哪一家台塑」。（圖／翻攝自Threads）

▲籃籃（左）日前在美國見完波賽樂（右），返台後再秒衝東京，為中華隊應援。（圖／籃籃IG@lan0716）

職棒樂天桃猿應援團的「推進隊長」籃籃近日也飛到日本東京巨蛋觀看2026年世界棒球經典賽（WBC），但就在籃籃盡心為中華隊加油時，有網友發現籃籃代言台塑的廣告橫幅被掛得有些奇怪，她的臉因為布條皺褶直接變得眼歪嘴斜，十分滑稽。照片被PO上Threads後火速引發討論，就連籃籃本人也看到了，立刻留言詢問網友：「請問這在哪一家台塑？」心急反應讓粉絲笑翻。一名網友4日在Threads發文，貼出一張掛在加油站的橫幅廣告，上面的代言人是女神籃籃，但由於橫幅沒掛好，導致籃籃甜美的五官變型扭曲，讓原PO看了不禁笑出來，更忍不住拍下照片，開玩笑說：「籃籃接這代言的時候，一定沒有想過會這樣」。該篇貼文曝光後火速引起關注，就連籃籃也立刻現身詢問原PO：「請問這在哪一家台塑？」看起來相當心急，讓粉絲笑翻，紛紛留言，「籃籃不排除提告」、「從代言人變成原告」、「這樣怎麼看出是籃籃啦」、「我知道妳很急，但妳先不要急」、「妳是不是有甚麼大膽的想法？」、「氣到跳出來問在哪裡，好啦，你還是很可愛啦」。而籃籃近日行程滿檔，為了兌現與洋將波賽樂（Beau Sulser）的約定，她日前才搭機20小時前往美國聖地牙哥，與波賽樂在他的家鄉見面。接著籃籃又到MLB春訓球場，為旅美台灣球員鄭宗哲加油打氣。返台後僅休息1天，籃籃又前往日本東京巨蛋，要看中華隊的精彩賽事，簡直成為「空中飛人」，由此也可看出籃籃對棒球的熱忱，即便已經退出啦啦隊前線，仍舊不忘支持棒球賽。