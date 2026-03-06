鴻海創辦人郭台銘的太太曾馨瑩，破例接下人生首支醫美代言，獻出人生第一次，她透露考慮近一年才首肯答應。品牌董事長馬淑娟透露，促成合作的關鍵並非商業合作模式，而是一場關於公益理念與社會價值的深度交流，本次合作所獲得之千萬代言酬勞，亦將全數投入公益用途，捐贈給弱勢病友公益團體。曾馨瑩保養有成，她也曾分享平時重視清潔、保濕、緊緻提拉，醫美對她來說只是輔助，且一定要挑選專業、可靠的醫師與診所。

曾馨瑩首接醫美代言　千萬酬勞全捐公益

曾馨瑩向來以優雅氣質與低調投身公益的形象深植人心，鮮少接商業代言的她，首度擔任醫美品牌代言人。馬淑娟分享合作契機，表示促成合作的關鍵並非商業合作模式，而是一場關於公益理念與社會價值的深度交流，「我們談的是意義，而不是生意」。雙方交流過程中，品牌長期投入公益關懷與回饋社會的理念，與曾馨瑩對弱勢關懷的初心高度契合。

曾馨瑩將高達8位數的代言酬勞全數捐出做公益，期望能為社會帶來更具正向影響力的力量。另外，曾馨瑩也展現極其嚴謹的「學霸式」代言態度，在簽約前花了長達一年的時間，親自研讀相關醫學文獻，並在專業醫師評估下親身體驗療程後，才願意以自身名義推薦給大眾，馬淑娟代曾馨瑩轉述：「美不只是外貌的修飾，更是一份溫暖社會的力量。」

▲曾馨瑩（如圖）展現極其嚴謹的「學霸式」代言態度，在簽約前花了長達一年的時間，親自研讀相關醫學文獻。（圖／品牌提供）
曾馨瑩開啟1年「調研模式」強調：不能僅憑感覺

身為公眾人物，曾馨瑩對於代言產品的選擇極為謹慎，馬淑娟透露她責任感重，起初收到醫美產品的邀請時，內心其實有所顧慮，為了對消費者負責，曾馨瑩開啟了長達1年的「調研模式」，上網搜尋國外醫學論文與文獻、研究其專利技術、深入與品牌方、醫師團隊進行多次深度對談，曾馨瑩強調：「要代言產品，首先必須確認它的安全性與科學實證，不能僅憑感覺。」

曾馨瑩曾感性向友人分享，雖然歲月無法倒流，但她期望透過這次代言，將「美」與「善」結合，不僅逆轉了肌膚的狀態，更希望逆轉許多病友的人生。

