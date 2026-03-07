韓團i-dle（舊名：(G)I-DLE）今（7）日晚上7點將首度攻進台北大巨蛋，舉辦《2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN TAIPEI》演唱會，成為第一組在該場地開唱的韓國女團，超過3萬張門票早已全數售罄，開演正式倒數。隨著Neverland開始備戰應援，《NOWNEWS今日新聞》也提前整理出本次演唱會「預測歌單」，參考2月21日首爾場次共23首曲目，從新歌《Mono》揭開序幕，到經典洗腦神曲《Queencard》、《TOMBOY》、《Super Lady》幾乎全到齊，薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華也都有各自安排SOLO舞台。去年她們曾為台灣歌迷準備S.H.E《SUPERSTAR》作為驚喜橋段，如今舞台搬進大巨蛋，不少人也在猜這次會不會再出現「台灣限定彩蛋」，準備進場的人現在先複習一輪，進場大巨蛋才不會跟不上。
📌i-dle台北大巨蛋歌單（參考首爾場次）
1.Mono
2.Nxde
3.HER（Minnie SOLO）
4.Oh my god
5.LION
6.Love Tease
7.Reno（薇娟SOLO）
8.화（火花）
9.Red Redemption（舒華SOLO）
10.Nightmare
11.Revenge
12.Good Thing
13.ice blue rabbit（小娟SOLO）
14.Wife
15.Fate
16.Crow
17.I Want That
18.POP/STARS
19.M.O.（雨琦SOLO）
20.MY BAG
21.Queencard
22.TOMBOY
23.Super Lady
這次i-dle的「Syncopation」世界巡迴從2月21日首爾揭開序幕，第二站就直接飛到舒華的家鄉台灣，規格也直接升級到台北大巨蛋。從目前公開的舞台編排來看，整場演出除了團體代表作外，薇娟、Minnie、小娟、雨琦、舒華也各自安排SOLO舞台，幾乎等於一場「五人全技能展示」，舞台節奏一路從氣勢型歌曲、性感概念、到洗腦神曲連發，整體節奏流暢。
歌單開場由新歌《Mono》揭開序幕，接著馬上接《Nxde》、《Ohmygod》、《LION》大型舞台型曲目，前段氣氛直接炸起來。中段則是成員個人舞台輪番上場，包括Minnie的《HER》、薇娟《Reno》、舒華《Red Redemption》、小娟《ice blue rabbit》、雨琦《M.O.》，每一段都是粉絲等很久的個人時刻。
後段歌單則完全是「全場大合唱模式」，《MY BAG》、《Queencard》、《TOMBOY》、《Super Lady》幾首幾乎是Neverland的應援基本題，現場不跟著吼基本上很難。更讓台灣粉絲期待的是，去年i-dle在台北小巨蛋演出時，曾準備S.H.E《SUPER STAR》當驚喜彩蛋，因此不少人也在猜，大巨蛋這場會不會再準備一段「台灣限定舞台」，到時候如果真的出現，整場音量應該會直接衝破蛋頂。
📌i-dle大巨蛋演唱會資訊：
演出日期：2026年3月7日 (六）19：00
演出地點：台北大巨蛋
演出票價：7180、7100、6880、6280、5980、4980、4580、3680、2480、2280
售票系統：KKTIX
