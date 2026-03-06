我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全智賢婚後非常注重隱私，從未曝光過兒子長相。（圖／공부왕찐천재 홍진경 YT）

韓國女星全智賢在2012年結婚後，生下2名兒子，一向非常注重隱私的她，從來沒公開過兒子長相。而昨（5）日韓佳人上傳最新YouTube影片，透露之前在咖啡廳偶遇全智賢二兒子，驚呼跟母子長得一模一樣，全智賢兒子長相首度曝光，也火速掀起韓網熱議，大讚一定是美男。韓佳人在影片中透露有次在咖啡廳見到全智賢兒子，「有一次（在咖啡廳）看到一個孩子走出來，覺得很面熟」，想了一下後，發現他跟全智賢長得一模一樣，「然後就看到全智賢也走出來，真的跟二兒子非常像」。全智賢兒子長相首度曝光後，馬上掀起韓網討論，「跟全智賢像的話一定長超帥，是個小美男」、「小版全智賢聽起來也太帥」。全智賢2012年與圈外男友崔俊赫結婚，這段婚姻被外界譽為「童話現實版」。崔俊赫出身顯赫，祖母是韓國著名韓服設計師李英熙，父親是知名資產管理公司會長。據悉兩人從小就認識，屬於青梅竹馬，在崔俊赫身體不適期間，全智賢悉心照料進而擦出愛火。婚後兩人育有二子，全智賢也多次被捕捉到親自接送孩子上學，展現出事業與家庭兼顧的優雅姿態。但這段童話般的婚姻，也曾被記者爆出婚變。2021年有韓國資深記者在YouTube頻道爆料，指稱崔俊赫因「不想當全智賢的丈夫」而離家出走，引發震撼全韓的婚變傳聞。對此，全智賢的經紀公司第一時間採取強硬法律手段闢謠，而崔俊赫更幽默地更改通訊軟體背景圖，寫下：「我想當全智賢的丈夫！」以實際行動力挺愛妻，成功瓦解流言。而在結婚邁入第14年，全智賢依舊維持高度隱私，她與丈夫的生活也依然低調平穩，常有民眾在首爾高級地段目擊兩人一同散步或與孩子出遊。對全智賢而言，這段婚姻不僅是豪門結合，更是她演藝事業最強大的後盾。她曾在訪談中透露，丈夫的支持讓她能無後顧之憂地挑選高品質劇本，在年過40後依然保持著韓國「國民女神」不可撼動的地位。