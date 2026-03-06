我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玟奎4月才來台開唱，5月還會再來台，跟粉絲同歡。（圖／SNICKERS）

玟奎來台參加快閃活動 SNICKERS門票免費送

SEVENTEEN成員玟奎（MINGYU）近來行程滿檔，除了與隊長S.COUPS組成分隊，品牌活動也接力曝光，SNICKERS®今（6）日宣布，將於5月14日至17日在高雄流行音樂中心舉辦「能量補給站」快閃活動，而玟奎也確定在5月16日現身活動現場，與粉絲近距離同樂，同時公布抽票初步辦法，參與活動就有機會獲得免費入場的機會！SNICKERS®「能量補給站」快閃活動將於5月14日至17日於高雄流行音樂中心舉辦，現場規劃多項互動關卡，包括以球場為靈感設計的體驗遊戲，以及測試反應速度的小挑戰，整體活動圍繞著從「飢餓狀態」轉換為「補充能量後再出發」的體驗，讓參與者在玩樂中感受活動主題。除了現場體驗，品牌也同步推出粉絲見面機會，只要參加 #SNICKERSwithMINGYU 抽獎活動，就有機會獲得5月16日在高雄流行音樂中心舉辦的活動門票，當天玟奎也將親自現身與粉絲互動。至於活動參與方式與入場相關規定，品牌表示後續將陸續公布，粉絲可雖時關注官方最新訊息。SNICKERS®今年在亞洲推出全新「ACTIVE LIFESTYLE」品牌活動，主打在忙碌節奏中隨時補充能量的概念，強調當飢餓來襲時，透過簡單的補給就能重新找回專注與行動力。品牌表示，SEVENTEEN成員玟奎平時展現出的活力與行動感，正好呼應這次活動所傳達的節奏與能量，因此邀請他擔任代表人物之一。