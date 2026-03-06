我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天心（右2）與温昇豪（左1）合作消息曝光後，讓網友直呼最期待的黃金組合。（圖／東森綜合台提供）

▲温昇豪（右）力邀韓劇男神李廷鎮（左）現身，13年換帖交情曝光。（圖／東森綜合台提供）

實境節目《花甲少年趣旅行》本週六（7日）晚間8點將播出全新「韓國之旅」，藝人温昇豪、天心，攜手邱偲琹、金雲暢遊首爾各大景點。而天心成為韓國媳婦10年，被問為何不學韓文？她笑稱自己真的學不會，雖然天心曾擔心與老公的家人不合，但對方霸氣回應：「請他們管好自己的事就好，我喜歡妳就夠了。」讓温昇豪聽完狂讚「真的嫁對了」。天心與温昇豪相識超過10年，首度長時間相處，她直言只要有温昇豪在就會倍感安心溫暖，希望兩人「能合作到花甲之年」，合作消息曝光後，也立刻引發網友熱烈討論，直呼最期待的黃金組合。節目中，温昇豪爆料天心私下徹底是個「戀愛腦」，不僅內心充滿少女心，五天行程更是充滿粉紅泡泡，笑說：「她3句都離不開老公！」不過，身為韓國媳婦的天心透露自己學不會韓文，索性切換「廢人模式」，老公也霸氣承諾，不必擔心與家人的相處問題，直說：「我喜歡妳就夠了。」瞬間閃瞎眾人。在旅行啟程前，天心主動詢問團員旅遊禁忌，温昇豪反而擔心大家介意他的習慣：「我這個人很愛碎念，但都沒有惡意，你們當我是阿伯就好。」天心則在一旁笑稱「他連拍戲也是這樣」。當眾人前往117樓高的晴空塔俯瞰首爾美景時，温昇豪披露自己30歲才知道患有「二尖瓣膜脫垂」與「三尖瓣膜閉鎖不全」，玩旋轉咖啡杯時會感到噁心嘔吐，經檢查才發現心臟出問題，醫生更叮囑避免過於刺激、旋轉的設施。這趟韓國行，温昇豪也力邀韓劇男神李廷鎮與大家共進晚餐，對方現場親授道地的鰻魚韓式吃法，並憶起結緣過程：「13年前與昇豪在深圳拍戲相識，相處越久越覺得他人品極佳。我們年紀相仿，是可以一起變老的關係，甚至提議以後一起參加《花樣爺爺》。」眾人一起見證這份跨國情誼。