2026經典賽熱血持續，中華隊今（7）日 11:00 迎戰捷克！週末早場去哪應援？本文為您精選台北、新北 8 大戶外轉播地圖，以及同步提供賽事轉播的超商與運動餐廳名單，更網羅麥當勞、星巴克等強大通路優惠。最新看球攻略一次掌握，快揪親友吃飽喝足，一起為中華隊集氣！
買早餐遇神推銷！超商免費轉播與「5大超殺優惠」
早起看球需要咖啡提神！社群 Threads 近期瘋傳「全家神推銷」趣聞，網友買果汁卻被店員以「滿199元送海報」洗腦，最後多買甜點湊滿額，店員還自帶頒獎音樂，引發萬人熱議。
除了趣味插曲，為您精選今日 5 大品牌應援優惠。特別提醒：超商中僅「7-11」與「萊爾富」特定門市提供愛爾達賽事直播：
1. 麥當勞：祭出最強「一起挺優惠券」，中杯飲料、薯餅、6 塊麥克雞塊通通買 1 送 1，買份超值早餐看球最過癮。
2. 星巴克：推出好友分享日，大杯以上指定飲品買 1 送 1；若不想出門，使用 foodomo 外送平台也享有特大杯那堤、星冰樂買 1 送 1。
3. 必勝客：看球必備！大披薩買 1 送 1，期間限定再加碼送 1.25L 可樂，等同無痛升級「買 1 送 2」。
4. 7-11（提供轉播）：精品燕麥拿鐵、香鑽水果茶買 2 送 2，思樂冰買 1 送 1。👉 7-11轉播門市查詢
5. 萊爾富（提供轉播）：特大杯特濃咖啡第 2 杯 1 元、中杯辻利減糖抹茶歐蕾買 1 送 1。👉 萊爾富轉播門市查詢
週末熱血集氣！台北新北 8 大免費戶外轉播地點
帶上應援道具，到雙北免費戶外轉播廣場感受大螢幕震撼！以下 8 處為熱門轉播點（點擊地點可開啟 Google Map 導航）：
• [台北大巨蛋外圍廣場]：腹地廣大，適合全家大小齊聚。
• [台北南港中信園區]：寬敞舒適，家庭客應援首選。
• [台北天母棒球場前廣場]：在地棒球氛圍濃厚，球迷集氣最熱烈。
• [台北信義區香堤廣場]：位於熱鬧商圈，看完球賽可直接逛街。
• [新北市市民廣場]：新北看球大本營，現場宛如嘉年華。
• [新北新莊宏匯廣場]：商場結合轉播，適合帶小孩放電。
• [新北林口三井 OUTLET]：看球兼逛街，行程一次滿足。
• [新北板橋府中商圈]：交通便利，年輕族群應援熱點。
💡 貼心看球小提醒：根據氣象署預測顯示，今日上午 11 時，台北與新北氣溫約 17 度、體感僅 14-15 度，降雨機率 20%。 由於戶外風大體感偏涼，出發前請務必準備防風外套，若要席地而坐建議攜帶厚坐墊防濕寒！
吃早午餐邊看球！大螢幕運動餐廳名單
不想在戶外吹風受凍？選擇室內運動餐廳是熱血又舒適的方案。雙北許多知名美式餐廳針對賽事提供大螢幕轉播與應援套餐，讓您在室內享用美食、盯著螢幕為中華隊加油。
📍指標性應援餐廳推薦：
• Hooters (信義店/大直店)：經典運動酒吧，超大螢幕與應援熱力最高。
• The Brass Monkey 銅猴子：台北運動迷指標店家，氛圍最國際化。
• TGI FRIDAYS：常態性提供賽事轉播，是家庭客、朋友聚餐首選。
• GB 鮮釀餐廳：提供高品質手工啤酒與大型轉播螢幕。
💡 小提醒：由於週六 11:00 比賽較早，各分店營業狀況不同，建議出發前務必致電確認並訂位，以免現場撲空！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
早起看球需要咖啡提神！社群 Threads 近期瘋傳「全家神推銷」趣聞，網友買果汁卻被店員以「滿199元送海報」洗腦，最後多買甜點湊滿額，店員還自帶頒獎音樂，引發萬人熱議。
除了趣味插曲，為您精選今日 5 大品牌應援優惠。特別提醒：超商中僅「7-11」與「萊爾富」特定門市提供愛爾達賽事直播：
1. 麥當勞：祭出最強「一起挺優惠券」，中杯飲料、薯餅、6 塊麥克雞塊通通買 1 送 1，買份超值早餐看球最過癮。
3. 必勝客：看球必備！大披薩買 1 送 1，期間限定再加碼送 1.25L 可樂，等同無痛升級「買 1 送 2」。
4. 7-11（提供轉播）：精品燕麥拿鐵、香鑽水果茶買 2 送 2，思樂冰買 1 送 1。👉 7-11轉播門市查詢
5. 萊爾富（提供轉播）：特大杯特濃咖啡第 2 杯 1 元、中杯辻利減糖抹茶歐蕾買 1 送 1。👉 萊爾富轉播門市查詢
週末熱血集氣！台北新北 8 大免費戶外轉播地點
帶上應援道具，到雙北免費戶外轉播廣場感受大螢幕震撼！以下 8 處為熱門轉播點（點擊地點可開啟 Google Map 導航）：
• [台北大巨蛋外圍廣場]：腹地廣大，適合全家大小齊聚。
• [台北南港中信園區]：寬敞舒適，家庭客應援首選。
• [台北天母棒球場前廣場]：在地棒球氛圍濃厚，球迷集氣最熱烈。
• [台北信義區香堤廣場]：位於熱鬧商圈，看完球賽可直接逛街。
• [新北新莊宏匯廣場]：商場結合轉播，適合帶小孩放電。
• [新北林口三井 OUTLET]：看球兼逛街，行程一次滿足。
• [新北板橋府中商圈]：交通便利，年輕族群應援熱點。
💡 貼心看球小提醒：根據氣象署預測顯示，今日上午 11 時，台北與新北氣溫約 17 度、體感僅 14-15 度，降雨機率 20%。 由於戶外風大體感偏涼，出發前請務必準備防風外套，若要席地而坐建議攜帶厚坐墊防濕寒！
吃早午餐邊看球！大螢幕運動餐廳名單
不想在戶外吹風受凍？選擇室內運動餐廳是熱血又舒適的方案。雙北許多知名美式餐廳針對賽事提供大螢幕轉播與應援套餐，讓您在室內享用美食、盯著螢幕為中華隊加油。
📍指標性應援餐廳推薦：
• Hooters (信義店/大直店)：經典運動酒吧，超大螢幕與應援熱力最高。
• The Brass Monkey 銅猴子：台北運動迷指標店家，氛圍最國際化。
• TGI FRIDAYS：常態性提供賽事轉播，是家庭客、朋友聚餐首選。
• GB 鮮釀餐廳：提供高品質手工啤酒與大型轉播螢幕。
💡 小提醒：由於週六 11:00 比賽較早，各分店營業狀況不同，建議出發前務必致電確認並訂位，以免現場撲空！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多「2026經典賽」相關新聞。