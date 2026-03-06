我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Howz認愛袁惟仁愛女袁融（如圖），並表示雙方都有見過家長，希望等感情再穩定一點，再談下一步。（圖／翻攝自袁融IG@yzzn.v）

袁惟仁愛子袁義牽線 低調譜出半年戀曲

悲痛中的依靠 給予女友空間

歌手HowZ今（6）日為第二張個人專輯《The Blooming Prince 花花公子》舉辦聽歌會。新專輯收錄了〈凌晨五點鐘〉、〈Mr. Wang〉與〈東京巴黎〉描繪愛情多重面貌的歌曲，充滿著不羈的浪漫色彩，但面對現實生活中的感情，他卻顯得格外謹慎且深情。在聽歌會上，他首度正面證實與已故音樂人「小胖老師」袁惟仁愛女袁融（梓蛋）的戀情，陪女友經歷喪父之痛的他，也坦言本身是害怕婚姻的人。HowZ表示，兩人交往約半年，目前感情穩定，雙方都有見過彼此的家長。有趣的是，牽起紅線的媒人，其實是袁惟仁愛子、袁融的哥哥袁義。袁義本身是攝影師，因過去多次影像合作，HowZ進而認識袁融，後來交往。在感情觀上，HowZ與新專輯的「花花公子」形象大相逕庭。他直言自己是個害怕結婚的人，因為身邊親友離婚率實在太高，加上兩人交往僅半年、仍在相處磨合期，不太會衝動閃婚，希望等感情基礎更深厚時，再考慮人生的下一步。袁惟仁在2月2日病逝，享年59 歲。面對女友痛失至親，HowZ成為她的後盾。當被問及女友近況時，他選擇保護女方隱私，低調回應：「家人的關係比較緊密，這邊不方便談論。」對於袁惟仁即將到來的靈堂弔唁與告別式，HowZ也表示，他當然希望能以晚輩身分致意，但一切仍會以女方家屬的意願與安排為最高原則，絕對不會喧賓奪主。聽歌會最後，HowZ演唱描述「浪漫的曖昧，