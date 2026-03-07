天氣風險公司資深顧問吳聖宇氣象專家吳聖宇表示，受東北季風影響，今（7）日北台灣天氣濕涼，南北溫差明顯，今晚至明（8）清晨受「輻射冷卻」影響，中北部空曠地區低溫下探10至12度。下周一、二（3月9日至3月10日）華南雲雨區、新一波東北季風影響，北台灣再轉濕冷，下周二氣溫將進一步下滑。
東北季風強勁發威 北台灣濕涼南台灣晴朗
吳聖宇指出，今天受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北東側、東半部仍有局部短暫陣雨，桃園、新竹雲量偏多，苗栗以南維持晴朗穩定的天氣；北台灣氣溫明顯偏涼，新竹以北白天高溫僅17至20度，越往南走氣溫越高，高屏地區高溫可達26至28度，南北溫差極為顯著。
周日清晨低溫探10度 中南部日夜溫差大
吳聖宇提醒，今晚至明天清晨受「輻射冷卻」影響，中北部、東北部空曠地區低溫可能降至10至12度，都市低溫14至16度，南部、花東感受同樣偏冷，空曠處低溫12至14度。周日白天東北季風雖稍減弱，天氣型態與今日類似，中南部維持晴到多雲，但需特別留意日夜溫差。
吳聖宇說明，下周一、下周二華南雲雨區接力，配合新一波東北季風，台中以北、東半部降雨逐漸明顯，下周一晚間到下周二白天，中部地區、南部山區都有局部短暫陣雨機會，直到下周二晚間中層水氣移出，西半部降雨才會趨緩轉為多雲。
冷空氣再度南侵 下周二全台氣溫下探
吳聖宇接著說，下周一晚間起北台灣氣溫將再度下滑，下周二受降雨與冷空氣雙重影響，苗栗以北白天高溫不超過20度，中部及花東地區約20至23度。下周二深夜、下周三清晨將迎來另一波低溫，中北部都市區預估僅14至16度，空曠地區則持續下探12度。
下周三（3月11日）天氣短暫放晴回暖，除了基隆北海岸、宜蘭有局部雨外，其它地區可見陽光。下周四至下周六（3月12日至3月14日）將有另一波東北季風南下，北部、東半部有短暫雨，下周五之後，全台將轉為晴到多雲的乾冷型態，並持續到下周日。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
