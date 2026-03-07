我是廣告 請繼續往下閱讀

「社交癌」不是無法治癒 醫：女性長輩常默默忍受

58歲陳女士是熱愛跳舞、旅遊的退休族，但近2年來，她發現自己只要大笑、打噴嚏或提重物就會不自主漏尿，且突如其來會有強烈尿意，好幾次還未走到廁所就已經尿濕褲子。台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩說，許多女性在經歷懷孕、自然產及更年期荷爾蒙缺乏後，骨盆底肌肉及韌帶會逐漸失去彈性與支撐力，進而引發骨盆腔器官脫垂或漏尿。為響應3月8日國際婦女節，並提升社會大眾對女性泌尿及骨盆底健康的重視，台灣尿失禁防治協會分析，臨床上，個案的狀況屬於典型「混合型尿失禁」（Mixed Urinary Incontinence, MUI），同時合併「應力性尿失禁」（腹壓增加時漏尿）與「急迫性尿失禁」（強烈尿意引發漏尿）。針對婦女骨盆保健議題，蒙恩指出，許多女性在經歷懷孕、自然產以及更年期荷爾蒙缺乏後，骨盆底肌肉及韌帶會逐漸失去彈性與支撐力，進而引發骨盆腔器官脫垂或漏尿。但在診間常見許多女性長輩因為害羞，默默忍受陰道下墜或反覆漏尿的不適。蒙恩表示，現代醫學進步飛速，針對骨盆腔器官脫垂有許多治療選擇，應及早尋求專業泌尿科或婦產科醫師協助。輔仁大學醫學院院長廖俊厚則強調，尿失禁常被稱為「社交癌」，但絕對不是無法治癒的絕症，也鼓勵女性平時可透過正確的凱格爾運動（Kegel exercises）強化骨盆底肌肉。若已經出現症狀，無論是應力性、急迫性或混合型尿失禁，廖俊厚提到，臨床上都有對應的解方。