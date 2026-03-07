平價服飾品牌NU V於5日發出公告，宣布自2026年5月1日起，整併於NET通路販售，消息曝光後，讓大批小資族感到心碎，也帶動網路上平價服飾的相關議題。過去就曾有網友曬出台灣成衣業的營收排行，第一名為NET，第二名就是上班族最愛的Lativ，由於Lativ只經營網購，沒有實體店面，讓不少網友見狀感到吃驚，也有人分享心得「最常買Lativ，便宜質料又好」、「Lativ的嬰幼兒童裝，真的是CP值非常高，材質舒服樣式也可愛」。
最強平價服飾品牌不只NET！萬人點名「Lativ」讚爆：穿10年不壞
一名網友過去曾在Threads上發文分享台灣成衣業的營收排行，只見NET以80億佳績榮登第一，Lativ則以60億的數字緊追在後，讓原PO驚呼：「原來NET和lativ這麼強，真的是有夠低調！」
貼文曝光後，大票網友稱讚Lativ便宜又好買，品質更是沒話說，「買過Lativ的素T當內衣，穿了應該有將近10年還頭好壯壯」、「Lativ真的好讚，連出貨速度也是快到一個不行」、「Lativ最強，只靠網路行銷而已還沒有實體店面」、「Lativ的衣料材質很親膚，做工很好、很有質感，版型打得好，衣服穿起來就是舒服」、「Lativ退貨不囉唆、到貨快速，連我都很愛買」。
Lativ創立19年「營業額曾全台冠軍」！價格便宜、品質穩定吸粉絲
Lativ於2007年創立，起初打著「台灣製造（MIT）」的特色打響名聲，以UNIQLO、GU的廉價時尚為構想，由網路購物發跡，沒有設立實體店面，卻因價格便宜、品質穩定逐漸站穩腳跟，在2011年時營業額已成台灣網路服飾品牌第一。
實際點開Lativ官網，Lativ價格定位確實平價，主攻小資族及上班族等熱愛追求CP值的族群，男、女裝T恤原價不到200元超便宜，童裝也有多款百元價，官網上還有多個活動正在進行，包含任選3件服飾498元、換季特惠零碼6折起等，實在非常好入手。
記者也曾買過Lativ基本版的內搭上衣，購買經驗是覺得CP值很高，不但材質不錯又好搭，且價格便宜、還能從網路上直接選購，雖然缺點是不能試穿，但因退貨機制完善，也不怕踩到雷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友過去曾在Threads上發文分享台灣成衣業的營收排行，只見NET以80億佳績榮登第一，Lativ則以60億的數字緊追在後，讓原PO驚呼：「原來NET和lativ這麼強，真的是有夠低調！」
貼文曝光後，大票網友稱讚Lativ便宜又好買，品質更是沒話說，「買過Lativ的素T當內衣，穿了應該有將近10年還頭好壯壯」、「Lativ真的好讚，連出貨速度也是快到一個不行」、「Lativ最強，只靠網路行銷而已還沒有實體店面」、「Lativ的衣料材質很親膚，做工很好、很有質感，版型打得好，衣服穿起來就是舒服」、「Lativ退貨不囉唆、到貨快速，連我都很愛買」。
Lativ於2007年創立，起初打著「台灣製造（MIT）」的特色打響名聲，以UNIQLO、GU的廉價時尚為構想，由網路購物發跡，沒有設立實體店面，卻因價格便宜、品質穩定逐漸站穩腳跟，在2011年時營業額已成台灣網路服飾品牌第一。
實際點開Lativ官網，Lativ價格定位確實平價，主攻小資族及上班族等熱愛追求CP值的族群，男、女裝T恤原價不到200元超便宜，童裝也有多款百元價，官網上還有多個活動正在進行，包含任選3件服飾498元、換季特惠零碼6折起等，實在非常好入手。
記者也曾買過Lativ基本版的內搭上衣，購買經驗是覺得CP值很高，不但材質不錯又好搭，且價格便宜、還能從網路上直接選購，雖然缺點是不能試穿，但因退貨機制完善，也不怕踩到雷。