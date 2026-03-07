我是廣告 請繼續往下閱讀

美國食品暨藥物管理局去年11月宣布修訂，更年期症狀的荷爾蒙療法「黑框警告」移除與心血管疾病、乳癌及可能失智相關的部分風險警示。台灣更年期醫學會理事長賴宗炫則說，原先荷爾蒙治療的方式佔停經婦女約3分之1；但在研究公布後僅剩1%。直到近2、3年有慢慢回復；也呼籲食藥署跟進美國FDA的公告，盼取消較舊的警語。根據台灣更年期醫學會官網資料，2002年美國「女性健康倡議」（WHI）研究因發現荷爾蒙療法可能增加心血管與乳癌風險而引發全球恐慌。然而該研究受試者平均年齡63歲，多數已停經超過10年，與臨床實際使用族群（50至59歲）顯著不同，導致風險被不當誇大。而美國日前宣布，撤除許多用於緩解更年期症狀的荷爾蒙療法強烈安全警告，並表示相關風險被誇大。賴宗炫說，我國自2002、2003年美國WHI研究之前，荷爾蒙治療佔約停經婦女3分之1。但在WHI研究後，使用剩約1%；直至這2、3年有逐漸回來趨勢，目前約20%。不過，我國FDA仍加註20年前的警語。賴宗炫呼籲，我國食藥署跟進美國最新公告，取消國內更年期荷爾蒙治療較舊警語，應跟進較新的臨床實驗研究更新，讓婦女的更年期症狀可得到有效治療。