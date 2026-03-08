3月8日「國際婦女節」（International Women’s Day）是全球關注女性權益的重要日子，今（8）日台灣Google Doodle也特別以「國際婦女節」為主題設計首頁動畫，向世界各地女性致敬。許多民眾會在這一天向媽媽、妻子、同事或朋友說聲「38婦女節快樂」，《NOWNEWS今日新聞》整理「國際婦女節由來、38婦女節貼圖、38婦女節祝福語」一次看。
🟡3月8日Google Doodle：2026國際婦女節
今天是3月8日，國際婦女節（又稱38婦女節或三八婦女節），一個全球共同慶祝女性成就、倡導性別平等的特別日子！今（8）日的Google Doodle特別以「國際婦女節」為主題，向女性在STEM（科學、技術、工程、數學）領域的先驅致敬，快點開Google首頁感受這份溫暖與力量。
🟡國際婦女節由來、為什麼3月8日是婦女節？
國際婦女節的由來可追溯到20世紀初的女性勞工運動，1908年，美國紐約約有上萬名女性走上街頭，爭取合理工時、投票權與工作權益。而3月8日成為國際婦女節的關鍵，則是1917年3月8日（俄曆2月23日），俄羅斯女性勞工為爭取「麵包與和平」發起大規模罷工，最終引發俄國二月革命，促成女性獲得投票權。聯合國於1975年開始慶祝國際婦女節，使3月8日成為全球紀念女性權利與平權運動的重要日子。
🟡3月8日三八婦女節送什麼？
雖然3月8日三八婦女節在台灣並不是特別熱門的節日，不過許多地方都有應景活動，部份通路品牌也推出相關優惠。在38婦女節這天，還是有人會向「媽媽、太太、女友、女性同事」表達感謝與祝福。
38婦女節並沒有制式送禮，常見的禮物包括花束、蛋糕、巧克力、保養品都有，或是請吃一頓大餐。《NOWNEWS》以下提供38婦女節祝福語、38婦女節早安圖，讓節日更有儀式感。
🟡國際婦女節英文
International Women's Day，通常簡稱為IWD。
🟡38婦女節貼圖
雖然企業與品牌並未特別針對38婦女節推出專屬貼圖，不過LINE仍有多款免費貼圖可使用，其中包含可愛女性角色、感謝文字等設計，同樣十分適合在38婦女節傳送給媽媽、朋友或同事，搭配訊息說聲「38婦女節快樂」，也能輕鬆表達節日祝福。
LINE貼圖33組免費下載！最新早安貼圖限時免錢
🟡38婦女節圖案、38婦女節早安圖
迎接38婦女節，「FORMOSA!貼圖酷」製作多款38婦女節圖案、早安圖提供免費使用，祝所有女性健康、幸福、快樂。
婦幼婦女38女人女神節！早安圖免費下載
🟡38婦女節祝福語
- 38婦女節快樂！願妳每天都自信美麗、幸福滿滿。
- 女神節快樂！願妳被世界溫柔以待。
- 祝妳38婦女節快樂，健康平安、天天開心。
- 向所有偉大的女性致敬，婦女節快樂！
- 願妳活得精彩、自信閃耀，38婦女節快樂。
- 感謝妳的努力與付出，祝婦女節快樂。
- 願妳每天都像今天一樣被寵愛，婦女節快樂。
- 祝所有女神們38婦女節快樂，幸福常伴左右。
- 願妳勇敢追夢、活出最美好的自己。
- 38婦女節快樂，願妳笑容常在、好運不斷。
- 感謝妳讓世界更美好，婦女節快樂！
- 祝福所有女性朋友節日快樂，天天都有好心情。
- 願妳被愛包圍、被幸福眷顧，婦女節快樂。
- 今天是屬於妳的日子，38婦女節快樂！
- 祝妳38婦女節快樂，願生活甜美、未來閃亮。