我是廣告 請繼續往下閱讀

全台唯一、封閉國道奔馳的「南山人壽臺北國道馬拉松」於今（8）日清晨盛大開跑。今年首度由南山人壽冠名贊助，號召近萬名國內外跑者共襄盛舉，展現攻佔國道的氣勢。南山人壽董事長尹崇堯、交通部高速公路局副局長彭煥儒等多位產官學界貴賓親自到場鳴槍，期許跑者在挑戰自我的同時，也能跑出人生的「健康資本」。今年賽事除了設有「競速菁英馬拉松組」、「飆速半程馬拉松組」，更首次設立「四人驅動接力賽」，強調團隊協作與運動趣味。南山人壽今年首度冠名贊助臺北國道馬拉松，積極帶動全民運動風氣，具體實踐「永續健康領航者」的願景。尹崇堯表示，保險的價值不再只是事後的財務補償，已轉型為事前預防，南山人壽希望成為保戶的「健康夥伴」，透過支持這場指標性賽事，邀請民眾為長壽人生存下厚實的「健康資本」，也期盼集結各界力量，共同守護台灣的永續健康，在邁向超高齡化社會之際，讓每個人都能做足準備，更健康地迎接未來。今年賽事包含跑者耳熟能詳的「競速菁英馬拉松組」與「飆速半程馬拉松組」，其中，「競速菁英馬拉松組」不僅獲得 AIMS （Association of International Marathons and Distance Races） 國際賽道認證，更是亞培世界馬拉松大滿貫（Abbott World Marathon Majors分齡賽在台灣的重要站點之一，專業且具挑戰性的賽道成功吸引來自31個國家的頂尖跑者同台競技。此外，今年特別增設「四人驅動接力賽」，由四人合力完成20公里，接力區熱血沸騰，選手們交棒時的加油吶喊，不僅提升了賽事的趣味性，更體現強大的團結韌性，為國道注入熱血。南山人壽秉持永續健康理念，以實際行動支持公益。隨著台灣邁入超高齡社會，本場賽事特別捐款予弘道老人福利基金會，支持其多元助老服務，幫助該基金會從健康老化、優質照顧、經濟安全、自我實現、友善環境、人才育成六大面向，建構超過40項的服務，精準對接長者需求，建構更有尊嚴的老後生活。大會期盼以此賽事為平台，發揮企業影響力，攜手各界夥伴共盡企業社會責任。南山人壽強調，未來將持續支持運動賽事，推廣健康生活，致力在長壽時代中守護國人的身心健康，幫助民眾累積健康資本。