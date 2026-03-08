2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽迎來最震撼的龍頭之爭，同樣取得2勝0敗戰績的日本隊與澳洲隊，將於今(8)日晚間18:00在東京巨蛋正面交鋒。日本隊前一戰在驚心動魄的日韓大戰中以8：6險勝，陣中頭號球星大谷翔平展現MVP等級的統治力，不僅連兩戰開轟，目前打擊率更是高達.833。
這場比賽不僅決定誰能穩坐C組第一，更直接牽動中華隊的命運：若澳洲隊今晚獲勝，目前2勝2敗的中華隊將確定遭到淘汰。
大谷翔平連戰皆捷，菅野智之重返巨蛋投手丘
尋求衛冕的日本隊本次打線堪稱無死角，除了大谷翔平的強大火力，鈴木誠也在對陣韓國時單場雙響砲灌進4分打點，吉田正尚也穩定貢獻3分打點，整體火力串聯極佳。
日本隊預計派出前讀賣巨人王牌菅野智之先發，他上季在大聯盟金鶯隊留下10勝10敗、防禦率4.64的成績，此次重返熟悉的東京巨蛋主場，預期能有效壓制澳洲打線。
澳洲黑馬奇兵掛帥 棄打從投MacDonald挑戰不可能
澳洲隊此次接連擊敗中華隊與捷克隊，成為本組最大黑馬，總教練Dave Nilsson強調澳洲已轉型為具備高競爭力的國家，不容小覷。澳洲隊今晚派出高大右投Connor MacDonald擔任先發奇兵，他在三年前由一壘手「棄打從投」，上季在澳洲職棒（ABL）雖投出47次三振位居聯盟第三，但防禦率高達6.23。
面對日本全明星級別的打線，MacDonald的控球將面臨極大考驗，若無法及時回穩，極可能成為日本隊重砲攻擊的目標。
台灣運彩盤口解讀 日本-5.5預示一面倒走勢
針對這場日澳對決，台灣運彩的開盤數據顯示日本隊受到極度看好。由於實力落差巨大，台灣運彩目前暫時未開放「不讓分」盤口，而在「讓分」盤口上。
中華民國運動彩券發展協會(CSDA)分析師表示，日本豪華打線能輕易打穿澳洲防線，可能形成一面倒的賽事。至於總分盤門檻設在極高的12.5分，但考量到日本可能單方面進攻或因分差過大觸發提前結束規則，要突破12分門檻難度較高。
