2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事進入只剩下最後3場！中華隊目前4場打完2勝2敗，能否晉級八強，將等待台灣時間3月9日晚上18：00在東京巨蛋開打的韓國交手澳洲比賽的結果出爐，才能確定。如果澳洲贏球，中華隊直接出局，如果韓國贏球，那屆時韓國必須贏澳洲超過8分，自己也必須丟掉超過3分，台灣才能晉級。《NOWNEWS》將在賽前一天為讀者整理韓澳大戰資訊、兩隊關鍵人物、30人名單，以及WBC經典賽觀戰重點，提供參考。
⚾2026世界棒球經典賽「韓澳大戰」資訊
📅 開打時間： 2026年3月9日18:00（台灣時間）
📍 比賽地點： 日本東京巨蛋
分組： Pool C（🇹🇼中華隊、🇦🇺澳洲、🇯🇵日本、🇰🇷韓國、🇨🇿 捷克）
歷史對決： 韓國與澳洲過去在世界棒球經典賽（WBC）中曾經交手過2次，雙方目前各取得1勝1敗的戰績：2013年WBC預賽：韓國以6比0擊敗澳洲；2023年WBC預賽：澳洲以8：7爆冷擊敗韓國。
韓國隊 VS 澳洲賽事轉播
📍電視轉播：愛爾達電視、緯來電視網、東森電視、台視
📍網路轉播：ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video
📍全台各縣市免費直播地點：經典賽／為中華隊加油！全台各縣市轉播球賽 時間、地點一次看
韓國隊 VS 澳洲先發投手
⚾韓國隊——孫周永
韓國隊總教練柳志炫在今日敗給台灣後，正式宣布明日對戰澳洲的生死戰由LG雙子隊的左投孫周永先發。27歲的孫周永去年在韓職（KBO）繳出11勝6敗、防禦率3.41的優異戰績。他在昨日對陣日本隊時曾自薦後援1局，甚至面對大聯盟球星大谷翔平也面不改色，展現強大的心理素質。
面對明日「贏球且必須低失分」的嚴苛條件，孫周永在接受《朝鮮日報》訪問時展現極大自信。他表示：「明天的目標非常明確，就是盡可能不掉分，一定要贏。我會全力以赴，絕對不讓對手擊出長打或全壘打，哪怕投出保送，我也要追求最精準的邊角進壘。」
⚾澳洲——尚未公布
⚾2026 WBC經典賽韓國隊觀戰重點
1.實力看點
韓國隊陣中擁有經驗豐富的柳賢振與高永表 (Young Pyo Ko)，並輔以大聯盟投手唐寧（Dane Dunning）作為先發支柱。牛棚方面，以本土為主，高佑錫與具備KBO頂尖實力的少年強投，如19歲的鄭宇宙等，展現出高度的年齡跨度與技術多樣性。
韓國隊打線兼具亞洲球風的機動性（如金慧成、朴海旻）與大聯盟等級的打擊實力。內野防線由 Shay Whitcomb 與KBO球星金倒永 (Do Yeong Kim)、盧施煥 (Si Hwan Roh) 坐鎮，外野則由李政厚與瓊斯（Jahmai Jones）領銜，攻守兩端相當平衡。
關鍵球員
李政厚 現效力於舊金山巨人隊，是打線中的靈魂人物，具備頂尖的打擊技巧與外野守備能力。
金慧成： 目前效力於洛杉磯道奇隊，具備優異的機動力與內野防守多樣性。
柳賢振： 儘管已38歲，但身為隊中資歷最深的左投，其豐富的大聯盟經驗與控球藝術仍是國家隊最倚重的精神領袖。
具備大聯盟背景的混血戰力
唐寧： 效力於西雅圖水手隊的先發右投，是韓國隊本屆輪值中的重要大聯盟戰力。
瓊斯： 底特律老虎隊的外野手，提升了韓國隊打線的長打威脅。
惠特科姆（Shay Whitcomb）： 來自休士頓太空人隊的內野手，強化了防線的深度。
2026年世界棒球經典賽中華隊30人名單
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、金延澤、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
▲2026韓國WBC經典賽陣容。（圖／Gemini製圖／記者黃建霖監製）
2026世界棒球經典賽澳洲隊30人名單
⚾🇦🇺 投手（15人）
📍Kieren Hall：基倫·霍爾
📍Ky Hampton：凱·漢普頓
📍Josh Hendrickson：喬許·亨德里克森
📍Sam Holland：山姆·霍蘭德
📍Jon Kennedy：強恩·甘迺迪
📍Connor MacDonald：康納·麥克唐納
📍Cooper Morgan：庫柏·摩根
📍Mitch Neunborn：米契·紐恩恩
📍Jack O'Loughlin：傑克·歐洛林
📍Warwick Saupold：沃威克·索波德
📍Blake Townsend：布雷克·湯森
📍Todd Van Steensel：托德·范史汀瑟
📍Alex Wells：亞歷克斯·威爾斯
📍Lachlan Wells：拉克蘭·威爾斯
📍Coen Wynne：柯恩·溫恩
📍Alex Hall：亞歷克斯·霍爾
📍Robbie Perkins：羅比·帕金斯
📍George Callil：喬治·卡里爾
📍Jarryd Dale：傑瑞德·戴爾
📍Robbie Glendinning：羅比·葛蘭汀寧
📍Curtis Mead：柯提斯·米德
📍Logan Wade：羅根·韋德
📍Rixon Wingrove：瑞克森·溫格羅夫
📍Chris Burke：克里斯·柏克
📍Max Durrington：麥克斯·德林頓
📍Tim Kennelly：提姆·肯納利
📍Aaron Whitefield：亞倫·懷特菲爾德
2026年世界棒球經典觀戰重點
自從大谷翔平三振掉楚奧特（Mike Trout），帶領日本隊奪下睽違14年的冠軍以來，已經過了3年。這項世界級棒球盛事將於3月5日重返舞台。本屆2026年經典賽共有20支國家隊參賽，分別在三個國家的四大球場展開角逐。這是一場橫跨兩大洲、真正定義全球化的棒球巔峰對決。
分組與場地看點： 本屆分組包含：波多黎各聖胡安的A組（主辦國波多黎各、巴拿馬、古巴、加拿大、哥倫比亞）；休士頓Daikin Park的B組（美國、墨西哥、義大利、英國、巴西）；東京巨蛋的C組（衛冕軍日本、南韓、中國、中華隊、澳洲、捷克）；以及邁阿密LoanDepot Park的D組（多明尼加、委內瑞拉、尼加拉瓜、荷蘭、以色列）。值得注意的是，中華隊所在的C組將在東京巨蛋進行。
美日頂尖球星雲集： 美國隊此次可謂傾盡精銳，由4屆美聯MVP得主Aaron Judge領軍，搭配2025年美聯MVP捕手Cal Raleigh、Bryce Harper與Bobby Witt Jr.等強打；投手陣容則由當屆賽揚獎得主Tarik Skubal與Paul Skenes坐鎮。衛冕軍日本隊則有15名上屆奪冠成員回歸，頭號巨星大谷翔平將以洛杉磯道奇隊強打的身分出賽，儘管本屆不擔任投球工作，他作為指定打擊的火力仍是日本爭取二連霸的核心。
🟡2026WBC世界棒球經典賽「中華隊賽程賽況」
⚾️3/5 11:00 中華 0:3 澳洲（詳細賽況）
⚾️3/6 18:00 日本 vs 中華（詳細賽況）
⚾️3/7 11:00 中華 vs 捷克（詳細賽況）
⚾️3/8 11:00 中華 vs 韓國（詳細賽況）
🟡2026WBC世界棒球經典賽資格賽戰績
🇹🇼中華：2勝2敗
🇯🇵日本：2勝0敗
🇰🇷韓國：1勝2敗
🇦🇺澳洲：2勝0敗
🇨🇿捷克：0勝3敗
