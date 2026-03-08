我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林小樓至今回想起來仍覺得當年拍戲真的非常不容易。（圖／三立提供）

三立台灣台談話節目《阿姐萬歲》，邀請到影壇動作巨星林小樓、楊麗菁、陳子強，暢聊當年搏命拍戲的驚險瞬間，以及演藝圈不為人知的「潛規則」。楊麗菁被稱作「楊紫瓊接班人」，透露自己曾兩度遇到鋼絲斷裂，爆破戲時火焰緊追在後，頭髮、背部甚至睫毛都被燒過，直言：「最怕聽到導演說火不夠大。」楊麗菁當年出演小角色，在電影記者會上遲到，卻意外在電梯裡巧遇投資方，被看中並點名：「妳很亮眼，應該去當打女。」恰巧楊紫瓊因結婚暫別影壇，片商急尋能接棒的動作女主角，楊麗菁外型、氣質神似被視為「楊紫瓊接班人」，遠赴香港拍攝《皇家師姐》，正式躋身新一代打女代表。年僅17歲的楊麗菁，獨自赴港接受魔鬼訓練，短短兩週就要上場開拍，每天清晨跑步、下午健身、晚上重訓，甚至被要求「把痛覺打掉」。她分享第一部戲《皇家師姐》就跳斷十字韌帶，卻擔心被換角，每天抽組織液、打止痛針硬撐上工。林小樓則分享拍攝《桃太郎》時的驚險經驗，當時身上裝了8個爆破點，還要自己用手按下引爆裝置，「最難的是不能害怕，眼睛也不能眨，每次都要硬撐著。」她坦言現在回想起來仍覺得當年拍戲真的非常不容易。