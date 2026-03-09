2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽如火如荼進行中，昨（8）日在東京巨蛋上演的「台韓大戰」激戰至延長賽第10局，韓國隊最終以4比5敗給台灣。雖然輸球，但韓國巨砲、KBO強打金倒永的表現依舊令全場屏息，他靠著安打、全壘打不停為韓國搶分，殺氣十足，不過年僅22歲的金倒永私下其實和許多同儕一樣，都是追星族；金倒永最愛的女團是NewJeans，他還曾在奪冠慶典穿女裝致敬NewJeans的表演，超反差模樣讓球迷笑翻。
金倒永最毀形象舞台 穿女裝致敬Hanni
時光回溯到2024年12月，當時剛奪下KBO年度MVP、並帶領起亞虎建立王朝的金倒永，在奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》中奉獻了職業生涯最「毀形象」也最吸睛的演出。
身為NewJeans的鐵粉（Bunnies），金倒永當天竟然戴上假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，化身女裝大佬，現場重現偶像Hanni在東京巨蛋表演的日本國民神曲〈藍色珊瑚礁〉。他不僅動作細膩地撥弄假髮，連提裙擺的羞澀神情都揣摩得維妙維肖。他當時自爆：「為了這場表演，我整整看了2000遍Hanni的舞台影片。」
金倒永是NewJeans狂粉：好想看Hanni開球
而金倒永對NewJeans的熱愛不止於此，早在2024年11月他隨韓國隊來台打12強賽預賽時，就有眼尖球迷發現他的行李箱上貼著Hanni的隨身小卡，甚至連私服也常出現NewJeans的周邊，可見他完全沉迷於NewJeans的魅力。金倒永更曾公開喊話：「我希望NewJeans的Hanni能有一次來為我們投出開球。我非常感謝她在我不打棒球時總是給我力量。」
可惜NewJeans的團體活動隨著合約爭議爆發，目前仍處於停擺狀態，成員Danielle甚至已於2025年底遭公司解約並踢出組合，而金倒永最愛的Hanni則和Haerin、Hyein確定回歸ADOR體制，Minji的合約談判則在進行中。
影片來源：YouTube@SBS Sports
我是廣告 請繼續往下閱讀
時光回溯到2024年12月，當時剛奪下KBO年度MVP、並帶領起亞虎建立王朝的金倒永，在奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》中奉獻了職業生涯最「毀形象」也最吸睛的演出。
身為NewJeans的鐵粉（Bunnies），金倒永當天竟然戴上假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，化身女裝大佬，現場重現偶像Hanni在東京巨蛋表演的日本國民神曲〈藍色珊瑚礁〉。他不僅動作細膩地撥弄假髮，連提裙擺的羞澀神情都揣摩得維妙維肖。他當時自爆：「為了這場表演，我整整看了2000遍Hanni的舞台影片。」
而金倒永對NewJeans的熱愛不止於此，早在2024年11月他隨韓國隊來台打12強賽預賽時，就有眼尖球迷發現他的行李箱上貼著Hanni的隨身小卡，甚至連私服也常出現NewJeans的周邊，可見他完全沉迷於NewJeans的魅力。金倒永更曾公開喊話：「我希望NewJeans的Hanni能有一次來為我們投出開球。我非常感謝她在我不打棒球時總是給我力量。」
可惜NewJeans的團體活動隨著合約爭議爆發，目前仍處於停擺狀態，成員Danielle甚至已於2025年底遭公司解約並踢出組合，而金倒永最愛的Hanni則和Haerin、Hyein確定回歸ADOR體制，Minji的合約談判則在進行中。