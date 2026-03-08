我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金倒永（如圖）被視為經典賽中，韓國隊最危險的強打者之一。（圖／金倒永IG @do_0000）

▲金倒永過去曾與啦啦隊女神李珠珢爆出緋聞，不過本人馬上發聲闢謠。（圖／翻攝自李珠珢IG@0724.32）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（8）日台灣時間上午11點將進行「台韓大戰」，引發高度關注。稍早韓國先發打序出爐，第一棒是被稱為「全韓最強打者」的金倒永，年僅22歲的他，被美媒列為WBC焦點新星，清秀外型也擄獲不少女生的心，更曾與「AI女神」李珠珢爆出緋聞，只不過馬上被本人打臉，否認戀情。韓國派出金倒永擔任第一棒，被稱作天才打者的他，在2024年獲得韓職年度MVP，該年交出38轟、40盜，貢獻109分打點，打擊率高達3成47，獲封「怪物新人」三壘手。首次參戰經典賽的他，也被美媒《MLB.com》列為本屆賽事最值得關注的11名新星之一，相當具有潛力。另外，金倒永的爆發力與腳程也備受肯定，根據外媒報導指出，他從本壘跑到一壘僅需約4.1秒。金倒永具有強大的長打爆發力與疾快跑壘速度，被視為經典賽中，韓國隊最危險的強打者之一，首次參戰他表示：「我覺得只有參加了 WBC，才能算是一個真正的國家代表，我們準備好要讓那些不看好我們的人驚訝了。」另外，金倒永除了在場上備受關注，感情生活也受到矚目，他曾在2024年與啦啦隊女神李珠珢爆出緋聞，有網友稱在酒吧目擊兩人私下約會，立刻引發兩邊粉絲熱議。不過，消息一出立刻被當事人打臉，不僅李珠珢親自否認傳聞，金倒永則表示比起戀愛傳聞，更希望大家關注他在球場上的防守穩定度、努力減少失誤才是他的首要任務。而金倒永昨天與大谷翔平交手後，坦言獲益良多，他直說：「深切感受到世界舞台上確實有很多了不起的選手，這次比賽會成為我棒球生涯很大的養分，至於不足之處，賽事進行期間我也會努力持續成長。」