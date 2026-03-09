中華隊在2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）預賽中，昨（8）日以5：4睽違20年來首度擊敗韓國，除了手搖、超商優惠搶先同賀，全聯福利中心也嗨了，宣布超有誠意的棒球優惠，不只咖啡買5送5，還有麵包買1送1、青花菜（綠花椰菜）下殺25元等；家樂福也端出漂浮冰咖啡、瓶裝冷泡茶買1送1，《NOWNEWS》整理贏韓國優惠一次看，謝謝中華隊！
全聯慶祝贏韓國！麵包、咖啡半價
不只4大超商優惠力挺中華隊，全聯福利中心今（9）日宣布，慶祝中華隊戰勝韓國，全聯「分批取」推出麵包、咖啡優惠，3月10日阪急熱狗麵包買一送一（限量500組，每會員限購1組）；3月10日至3月12日精品美式買5送5、小農拿鐵買5送3。
📍全聯門市3月9日單日限定爆殺優惠：
◾青花菜（綠花椰菜）約220g⭢每粒特價25元
◾雞棒腿切塊約400g⭢每盒特價89元
◾台南學甲虱目魚丸250g⭢每盒特價39元
◾美國華盛頓富士蘋果（每粒約200g）⭢4粒99元，平均每粒24.8元
◾雞肉玉米茶碗蒸195g⭢6杯特價169元，平均每杯28.2元
◾We Sweet小農鮮奶泡芙6入／270g⭢每盒特價75元
家樂福：台灣好棒！最殺買1送1
家樂福也發出棒球優惠快訊，與中華隊同慶，即日起至3月9日、3月10日共有兩波優惠。
📍家樂福棒球優惠3月9日前：
◾舒跑鹼性離子水PET 850ml⭢特價21元、2件39元，平均一件19.5元
◾家樂福大杯濃郁美式咖啡⭢50元買1送1，平均單杯25元
◾冷藏韓式燒烤台灣豬五花肉100g⭢特價39元
◾韓國冷凍半殼生蠔300g⭢特價299元
◾樂扣722優質水壺700ml⭢特價199元
◾蔥阿伯冠軍蔥抓餅600g⭢149元買1送1，平均每包74.5元
📍家樂福棒球優惠即日起至3月10日：
◾卡滋爆米花桶⭢原價139元、特價119元
◾誠茗冷泡茶480ml⭢69元買1送1，平均每瓶35元
◾飛魚卵香腸250g⭢特價139元
◾家樂福漂浮冰咖啡⭢65元買1送1，平均每杯33元
◾SAMSUNG QA55Q7F QLED顯示器⭢使用OP點數100點折抵再送1000元現金折價券，特價1萬5900元。
◾金牌台灣啤酒Can 330ml×6入⭢原價198元、特價165元，平均單瓶27.5元
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
