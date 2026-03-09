我是廣告 請繼續往下閱讀

日本把台韓戰拍成熱血動漫 陳傑憲飛撲神圖公開

2026世界棒球經典賽（WBC）C組賽事在東京巨蛋持續上演經典對決，日本7日在日韓大戰以8：6擊敗南韓收下2連勝，而隔天登場的台韓戰更是滿滿戲劇性，雙方一路激戰到延長10局才分出勝負，中華隊最終以5：4驚險氣走韓國。這場堪稱本屆經典賽最燃戰役之一的比賽，不只讓台韓球迷全程屏息，日本球迷也緊盯直播關注，其中中華隊隊長陳傑憲帶傷代跑、飛撲壘包搶下關鍵1分的畫面，更被日本攝影師捕捉成宛如熱血動漫分鏡的神圖，在社群瘋傳討論。日韓戰一直都是老牌宿敵的經典戲碼，但是台韓戰近年在賽場上，也是競爭最激烈的對抗組合之一，中華隊VS.韓國隊這次在東京巨蛋打到第10局才分出勝負，陳傑憲帶傷上場代跑、拚命飛撲壘包搶分的瞬間，被日本Netflix轉播團隊的攝影師捕捉下來，影片與照片張力爆棚、不同於新聞的景深色調畫面，都讓觀眾形容成像是棒球漫畫裡主角拚命一撲的名場面，日本攝影師甚至直接寫下：「2026世界棒球經典賽，用照片回顧這場DRAMA📸。」有趣的是，這張被球迷稱為「飛撲神圖」的畫面，其實還有一段幕後故事，東京巨蛋對平面媒體攝影有嚴格規範，日本報紙與通訊社攝影師只能固定在一壘側、三壘側與中外野3個區域拍攝，不能自由移動，因此多數新聞畫面都相對制式。但Netflix的轉播攝影並不在這個限制範圍內，能夠在場內不同位置移動拍攝，才意外捕捉到這種像動漫分鏡一樣的瞬間畫面。照片一曝光，網友立刻暴動討論，紛紛留言說完全不像一般新聞照片，構圖太有戲劇感，「這系列真的很像運動漫畫分鏡」、「這種畫面應該要出攝影集吧」、「日本真的很愛陳傑憲！！」不少人也提到，這組照片也很像一部準備連載的棒球熱血動漫。