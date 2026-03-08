我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲老婆綺綺帶著兒子在場邊觀賽，賽後也轉發相關貼文，以行動默默支持他。（圖／綺綺IG @haileychennn）

▲「費仔」辣妻漢娜轉發他轟出全壘打的新聞，對老公的好表現感到十分驕傲。（圖／漢娜IG @hannafairchi）

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊今（8）日迎戰韓國隊，戰況一度陷入膠著進入延長賽，最終中華隊以5:4擊敗韓國，讓許多球迷看了熱血沸騰。其中，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）的兩分全壘打、陳傑憲代跑得分，成為關鍵，稍早陳傑憲和費仔的老婆皆在社群上轉發相關貼文，成為他們最強而有力的後盾，絕對是場邊最美啦啦隊！陳傑憲因左手食指骨裂無法正常出賽，10局他帶傷上陣，站上二壘擔任代跑，並成功奔回本壘讓中華隊搶下1分，讓比數超前韓國，奮力拚博的模樣讓全網看哭。老婆綺綺帶著兒子在場邊觀賽，賽後也轉發相關貼文，默默支持陳傑憲。而4個月前才剛結婚的「費仔」，辣妻漢娜（Hanna Fairchild）這幾天也現身東京巨蛋，為他加油打氣，PO出球場照寫道「game 4」，另外也轉發「費仔」轟出全壘打的新聞，對老公的好表現感到十分驕傲。中華隊在今天的賽事中表現亮眼，「國防部長」張育成率先開轟後，鄭宗哲在6局上也擊出陽春砲，接著「費仔」打出一支2分全壘打，讓中華隊比數來到4:4，與韓國平手進行到延長賽，最後在10局，靠著林家正與江坤宇接連短打進攻，讓代跑的陳傑憲一路衝上三壘再奔回本壘搶下1分，再次展現台灣精神，順利打敗勁敵韓國。