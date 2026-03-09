我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳念庭在WBC台韓戰守住關鍵1分，卸下壓力的他，今天開心喝咖啡。（圖／Threads@nienting_wu）

吳念庭守住台韓大戰關鍵分數 今天放鬆喝咖啡

吳念庭球傳本壘完成觸殺 台韓大戰精彩破表

2026世界棒球經典賽（WBC）台韓大戰8日在東京巨蛋上演拉鋸戰，中華隊一路鏖戰到延長10局，最終以5：4擊敗韓國，寫下經典賽史上對韓國的首勝，其中關鍵畫面就發生在10局下半，吳念庭的關鍵判斷完成本壘致命觸殺守住分數，成為全場最大轉折。比賽隔天一早，他今（9）日在社群發文寫下：「早安🌞可以放鬆喝一下咖啡了，日本限定款外帶杯🌸」，簡單一句話，讓球迷再想起前一天那記救命守備。吳念庭在台韓大戰結束後首發文，PO出日本限定咖啡外帶杯，寫下「吳念庭發文：早安🌞可以放鬆喝一下咖啡了，日本限定款外帶杯🌸」，一句輕描淡寫的早安，再讓球迷再度回想起那場驚心動魄的台韓之戰，紛紛留言尊敬笑喊：「威Wu～～～」、「早安，尊尊敬的接殺大谷翔平、刺殺本壘的、一壘台鋼浣熊，吳念庭尊駕！」台韓大戰昨天圓滿落幕，但聊到關鍵一幕，大家依舊熱血沸騰，當時進入10局下半時，中華隊帶著1分領先卻面臨巨大壓力，曾峻岳登板投球，韓國先用短打把跑者推進到三壘，接著金慧成擊出投手前方滾地球，場面瞬間緊繃，吳念庭迅速往前趨前接球，沒有任何猶豫，立刻把球傳向本壘，成功觸殺衝回本壘的跑者，硬生生把可能追平的1分擋在本壘前。韓國隨即提出挑戰，希望透過重播改判，但經過輔助判決確認後，裁判維持原判，這次觸殺成立，中華隊成功守住這個關鍵半局。不過場上壓力未解除，下一棒輪到此役手感火燙的金倒永，跑者還趁隙盜上二壘，局勢依舊緊張。曾峻岳沉穩面對打者，最終讓金倒永擊出外野飛球遭到接殺，中華隊成功守住1分領先，以5：4驚險拿下勝利，也寫下經典賽史上對韓國的首勝。賽後，吳念庭興奮直說：「超爽的啊！」他也提到，這一勝對全隊意義重大，「大家都知道這一勝對我們很重要，小時候看很多學長在打，都還沒有拿下過這一勝，我們這一代就是希望一定要把韓國打下來。」這場歷史性勝利也讓不少中華隊球員情緒瞬間爆發，吳念庭也爆料：「大家都哭啦！」事實上，日本Netflix轉播WBC時，也替吳念庭打上特別註解「得點圈之鬼」，讓不少台灣球迷看到後直呼相當貼切。