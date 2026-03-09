我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jisoo（右）與徐仁國（左）主演的《訂閱男友》已在6日正式播出。（圖／Jisoo IG@sooyaaa__）

Netflix全新韓國浪漫喜劇影集《訂閱男友》由BLACKPINK成員Jisoo、徐仁國等人主演，已在6日正式播出。而上個月搶先舉辦上線記者會時，Jisoo當場被記者提到一直以來的演技爭議，她也表示自己有跟導演多次溝通演技方式，金政植導演也出面護航：「我在她身上學到了努力也可以贏過才能」，讓觀眾都非常期待Jisoo的演技變化，沒想到在播出後，竟又被罵翻，韓網還直接怒批Jisoo演技完全沒進步。《訂閱男友》在播出後火速因華麗陣容以及劇情備受熱議，但身為女主角的Jisoo卻再度因為演技被罵翻。網友指出，Jisoo不只在台詞方面的發聲有問題，就連表情都很僵硬又尷尬，還有人直呼「不懂她為什麼一直演戲，還都是接女主角？」有網友點出Jisoo戲約不斷是因為有流量保證，認為BLACKPINK在全世界的人氣，可以成功吸引許多粉絲。雖然演技被罵翻，但也有人認為，Jisoo只要改掉發聲問題，就會顯得自然很多，也大讚她有進步「看起來就像徐未來（角色名稱）本人」、「這次還不錯」、「感情演技有好很多了」。部分網友還建議Jisoo可以從配角開始，慢慢磨練再繼續接主角戲份。Jisoo先前出演《新烏托邦》、電影《全知讀者視角》等作品時，都曾傳出演技爭議。因此《訂閱男友》記者會當天也有人直接問Jisoo相關問題，「Jisoo一直都有在挑戰演技，但也常傳出演技表現令人遺憾的評價，對於這些評價，本人是如何接納？並做了哪些努力去彌補？最後妳希望透過這部作品獲得什麼評價？」超直接提問讓現場氣氛一度陷入尷尬。面對演技問題，Jisoo也抱以微笑，並用高EQ回答化解氣氛，「每一部作品都會挑戰多樣角色，為了能在這部作品展現出好的一面，我跟導演見了很多面、討論了很多」，表示因為這次飾演的角色跟自己年紀差不多，「所以思考了很多，有沒有能像是穿上適合衣服的演技方式」，Jisoo也透露希望觀眾在看時，可以感受到她遇到了適合的作品，大方回應引發大讚。