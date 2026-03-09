我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「韓澳大戰」今（9）日登場，澳洲隊與韓國隊在C組預賽最後一戰正面對決，將是一場決定分組第2的關鍵戰役。澳洲隊此役推出具有韓國職棒（KBO）經驗的左投威爾斯（Lachlan Wells）先發，由於此役的比分牽制台、韓、澳的命運，澳洲隊總教練尼爾森（Dave Nilsson）直言，並不想帶著「控制」比賽的心態上場，「球員才是場上的主角，我會讓比賽開始後再看情況發展。」尼爾森表示，選擇派出威爾斯交手韓國隊，熟悉度是最重要的考量，「我認為當你以前面對過某人時，總會有一種程度的熟悉感。雖然這種熟悉感是雙向的，但歸根結底還是取決於當天的投球執行力。我們有很多關於對方打者的資訊，我對今天的表現非常有信心。對於這場重要的分組第2名之戰，尼爾森透露，「今天在飯店或賽前都沒有開會。球員們知道自己該做什麼。他們準備好了，我也信任他們。所以我就是退到一旁，讓比賽自然進行。」此役的比分結果將影響韓國隊、澳洲隊、中華隊的最終走向，尼爾森也知道這件事，他坦言這是一個很特殊的情況，「起初我只想照常比賽並贏下球賽，讓球員們發揮他們一直以來的實力。隨著比賽進行，如果情況發生變化，我會考慮採取特定的策略。」對澳洲隊而言，此役若贏球，就是直接晉級，但若輸球，只要得超過3分、失分控制在8分以下，也能以對戰失分率晉級。對此，尼爾森直言，並不想帶著「控制」比賽的心態上場，「球員才是場上的主角，我會讓比賽開始後再看情況發展。」