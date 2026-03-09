我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文保景在KBO韓國職棒是頂尖的重砲三壘手，2000年出生的他今年才25歲，身高182公分、體重89公斤。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽進入最終生死戰，韓國隊今（9）日在東京巨蛋迎戰澳洲。在球隊必須達成「贏5分以上」且「失分2分以內」才能奇蹟晉級的極限壓力下，25歲的強打文保景（Moon Bo-kyung）再次挺身而出。他在2局上轟出先制兩分砲、第3局又敲帶有打點的安打，目前累積10分打點，成為本屆C組表現最恐怖的打者，甚至蓋過了大谷翔平等大聯盟球星的光芒。文保景今日擔任先發第5棒指定打擊。2局上，在隊友安賢民擊出直擊牆頂的安打後，文保景面對澳洲隊先發投手、同時也是他在LG雙子隊的未來隊友威爾斯（Lachlan Wells），毫不留情地將一顆低角度滑球掃過右外野大牆。這發兩分砲幫助韓國隊取得2：0領先，也為韓國隊爭取晉級所需的「5分差大勝」開了好頭。韓媒《體育韓國》驚嘆，文保景本屆賽事的數據簡直是怪物級別，在今日首打席開轟後，他4場比賽累積10打數6安打，包含2支全壘打，狂砍10分打點，目前的打擊率高達6成，OPS（上壘率+長打率）更是驚人的2.092。對於國外球迷來說，文保景的名字或許相對陌生，但在KBO韓國職棒，他是頂尖的重砲三壘手，2000年出生的他今年才25歲，身高182公分、體重89公斤。2019年加入LG雙子隊，現為球隊主力看板球星。曾參與2022杭州亞運並隨隊奪得金牌、2024世界棒球12強賽也有出征。在韓國隊多位大聯盟球星缺陣下，文保景成為打線中的重要支柱。首戰對捷克就轟出滿貫全壘打，次戰對日本也有2分打點二壘安打的演出。在本屆WBC巨星雲集的C組，大谷翔平、吉田正尚等球星固然吸睛，但文保景目前的9分打點已超車大谷翔平，成為該組最有效率的打點製造機。韓媒OSEN指出，文保景在重要時刻的「解決能力」是韓國隊能維持晉級懸念的唯一原因。雖然韓國隊整體投手表現與防守遭到國內輿論猛批，但文保景的瘋狂表現無疑為KBO聯賽的打者實力爭回了一口氣。目前韓澳大戰仍在進行中，韓國隊距離晉級8強所需的5分領先還有3分的差距。全台球迷也正高度關注這場賽事，因為唯有文保景帶領的韓國隊能擊敗澳洲，中華隊才有奇蹟晉級的可能。