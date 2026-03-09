我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澳洲先發投手威爾斯（Alex Wells）主投1又2/3局失2分退場。（圖／記者葉政勳攝）

攸關台灣、韓國、澳洲三國晉級命運的2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組關鍵決戰，今（9）日在東京巨蛋點燃戰火。韓國隊背水一戰，賽前設定了極其嚴苛的「2失分以內、5分差大勝」晉級目標，不料開賽不久卻傳出噩耗。先發左投孫周永僅主投 1 局後，便因手肘部位出現不適感，被迫提前下場接受檢查，為韓國隊的晉級之路再添變數。效力於 LG 雙子隊的左投孫周永，今日扛起韓國隊生死戰的先發重任。由於韓國隊面臨「失分不能超過2分」的巨大壓力，孫周永從首局開始便展現強烈的壓制意圖，每球都全神貫注催出球速。他在第1局雖面臨1人出局一、二壘有人的險境，但仍成功化解威脅，首局完成後繳出1安打、1保送、無失分的成績。然而，根據韓媒《聯合新聞》報導，孫周永在結束1局投球後向教練團反應「手肘感到不適」，球團為了保護選手並應對後續戰局，隨即決定撤換投手。孫周永退場後，韓國隊被迫提前啟動牛棚，由經驗豐富的盧景銀緊急接手，他及時頂上，主投2局無失分。儘管投手調度被打亂，韓國隊打線仍給予強力火力支援。堪稱本屆最強打者之一的文保景再次挺身而出，揮出帶有2分打點的二壘安打，幫助韓國隊先馳得點。第3局韓國打線持續施壓，靠著李政厚與文保景接連的安打攻勢再下兩城，目前已取得4：0的領先優勢。目前比賽進入中段，雖然韓國隊在得分端表現亮眼，暫時取得4分領先，距離晉級門檻的「5分差」僅一步之遙，但孫周永的傷退對韓國隊牛棚調度無疑是一大挑戰。對中華隊而言，目前局勢極為關鍵。最理想的情況是韓國隊能贏到8分，並將澳洲得分壓制在3分，屆時中華隊將能憑藉失分率優勢晉級8強。若韓國僅贏7分，則需進入更複雜的技術項目比對。