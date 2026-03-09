我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧發文表示，今天去看韓澳戰的路上，未見到熟悉的台灣朋友，還問「我們都是一家人對吧？」，感覺深怕被台灣球迷討厭。（圖／Threads@le_dahye）

李多慧看WBC韓澳戰未見台灣球迷 憂喊「我們還是家人嗎？」

2026世界棒球經典賽（WBC）C組戰況進入最後關鍵局面，韓國今（9）日對上澳洲的比賽，不只牽動韓澳兩隊勝負，更直接影響中華隊能否擠進複賽。長期在台灣發展、人氣超高的韓籍啦啦隊女神李多慧，今天也現身球場力挺韓國，不過她在出發前先在社群發文，坦言一路走向球場時「沒有看到熟悉的台灣朋友」、「我們都是一家人對吧？」，似乎擔心因為替韓國加油被罵。結果貼文一出，台灣球迷反而一面倒暖心回應，「比賽歸比賽，朋友永遠是朋友」、「幹嘛想這麼多、「台灣就是你的家」留言區超溫暖。李多慧發文寫下：「我們一起度過的WBC，在日本見到我的台灣家人們真的很幸福！（我們都是一家人對吧？）今天我也有要去看韓國比賽的行程，正在前往球場的路上，但每走一步都發現沒有再看到熟悉的台灣朋友們，心情有點不一樣了……大家都平安回去了嗎？」她也強調，雖然國家不同，但相信彼此的心是一樣的，「我們是一體的」，最後還向一路跟她打招呼的球迷道謝，並說很快會在台灣再見。不少球迷從字裡行間都感覺到，她似乎有點擔心台韓對戰氣氛太敏感，不過台灣網友完全沒有要計較的意思，留言區反而一片變成暖到不行的版面，有球迷直接說「多慧沒事，今天我們也支持韓國」、「幹嘛想這麼多，國籍不同本來就沒辦法，但妳早就是台灣的一份子」，還有人笑說「比賽歸比賽，朋友永遠是朋友」，甚至有人乾脆霸氣認證：「多慧就是台灣人了，台灣就是妳的家，大家都是妳的家人。」今晚韓澳戰況其實牽動台灣是否晉級，中華隊想要擠進複賽，必須同時滿足三個條件，包括「韓國至少攻下8分」、「澳洲至少攻下3分」，並且最終比賽結果要由韓國贏球，只要三個門檻全部達標，就會形成台灣、韓國、澳洲三隊同為2勝2敗的局面，屆時再比較失分率，中華隊將占優勢，與日本一起晉級下一輪。