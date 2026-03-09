我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）「韓澳大戰」今（9）日登場，韓國隊與澳洲隊在C組預賽最後一戰正面對決，將是一場決定分組第2的關鍵戰役。韓國隊在2局上先馳得點，3局上再攻下2分，5局上文保景敲出此役第3安，助韓國隊攻下第5分，不過澳洲馬上有所回應，格倫丁寧（Robbie Glendinning）開轟，替澳洲隊追回1分，以1：5落後。韓國隊在2局上靠著文保景的2分砲先馳得點，3局上瓊斯（Jahmai Jones ）、李政厚、文保景敲出二壘安打，韓國隊再添加2分，取得4：0領先5局上韓國隊再度展開進攻，安賢民在兩出局後從澳洲隊第4任投手威爾斯（Alex Wells）選到保送，並靠著速度盜上二壘，此役最火燙的文保景再度開砲，敲出清壘的二壘安打，替韓國隊攻下第5分。不過澳洲隊馬上在5局下作出反擊，格倫丁寧鎖定韓國隊第3任投手蘇珩準的紅中失投球，一棒將球上外野看台，澳洲隊追回1分，以1：5落後。攸關C組晉級關鍵一場，中華隊想晉級得盼望3階段門檻達標，分別為「韓國攻下至少8分」、「澳洲攻下至少3分」以及最終比賽由「韓國贏球」，這樣就會形成台、澳、韓3隊2勝2敗、比較失分率後由中華隊佔優，最終與日本一同攜手晉級複賽。