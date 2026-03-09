我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽上演最終「命運對決」，韓國隊今（9）日在東京巨蛋背水一戰迎戰澳洲，第7局澳洲隊在無人出局滿壘的絕對反擊機會下，並未採用戰術推進，最終遭到韓國投手唐寧（Dane Dunning）以招牌伸卡球誘發雙殺打瓦解攻勢，韓國繼續以6：1暫時領先。在該半局結束後，台灣球迷也感到相當可惜，網路上也出現「為何不短打推進」、「結果被雙殺」、「哀掰掰」等哀嘆。這一場比賽前晉級態勢撲朔迷離，總體來說澳洲優勢最大，只要贏球、或是低比分輸球（不丟超過3分），他們都能夠晉級；韓國則必須贏澳洲超過5分，同時確保對手得分不超過3分才可晉級；中華隊則最為困難，最保險的情況要韓國贏到8分，澳洲得到3分，才可以確定晉級，韓國只贏7分也有機會，但可能要比其他項目。這一場開賽韓國就有狀況，孫周永只投一局就因手肘不適退場，但盧景銀頂上後投兩局無失分，打線則靠文保景的2分打點二壘安打先馳得點，第3局韓國再度靠李政厚和文保景的安打敲回2分，取得4：0領先。第5局安賢民獲得保送後盜上二壘，澳洲仍要對決文保景，結果又被他敲出長打、丟掉1分，這讓他打破李承燁紀錄，並追平2009年金泰均創下的11分打點隊史最高紀錄。韓國此時5：0領先，也達到晉級許具備的要素。澳洲在5局下終於還以顏色，格倫丁寧（Robbie Glendinning）敲出陽春砲，立刻追回1分，但韓國這一場砲火猛烈，6局上金倒永再敲打點安，形成6：1領先。關鍵第7局，韓國隊派唐寧（Dane Dunning）上來投球，但他先投保送後被敲安，形成無人出局滿壘，此時澳洲輪到前面有敲全壘打的格倫丁寧上來打擊，澳洲此時只要追回1分，就能回到能夠晉級的比分之中。但澳洲教練最終決定讓打者正常發揮，擅長讓打者敲出滾地球的唐寧此時也發揮自己的優勢，伸卡球讓對方敲出5-4-3雙殺打，最終也成功化解該局攻勢。雖然如今的環境對於觸擊使用有越來越多的質疑，但在那個當下，澳洲上道一出局上到二三壘，有很高的機會不用靠安打得分，然而球隊卻沒有使用，這無疑會在賽後引起討論。