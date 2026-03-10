我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊主砲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、4戰累積打擊率2成50、2轟與6分打點，兩度用全壘打挽救中華隊命運。（圖／記者葉政勳攝）

隨著WBC經典賽C組韓國、澳洲之戰畫下句點，預賽也即將結束，各項打擊成績、領跑者也有明確劃分，效力韓職LG雙子的韓國重砲文保景，本屆4戰掃進7安打、11分打點，包含面對澳洲關鍵戰單場3安、4打點，暫居安打、打點王雙冠王，5成38打擊率居第3、OPS1.779則僅次於日本神獸大谷翔平，成為韓國上演奇蹟闖進8強的關鍵人物。現年25歲的文保景本屆經典賽展現火燙手感，首戰面對捷克就率先敲出賽會首支滿貫砲，單場雙安貢獻，面對日本再有關鍵2分打點安打，昨戰關鍵戰交手澳洲，文保景前3打數都敲安打，包含本屆賽會個人第2轟，幫助韓國攻下關鍵4分，目前4場出賽累積5成38打擊率、2轟、11分打點、OPS1.779恐怖成績。日本世界巨星大谷翔平目前則在OPS暫居第一，他前2戰交手台灣、韓國，合計6打數5安打、2保送、6分打點，打擊率高達8成33，儘管面對澳洲一戰3打數無安打，目前仍以打擊率5成56暫居第二、OPS則有2.025的誇張成績，至於打擊王是日本游擊手源田壯亮，他目前打擊率高達5成71。中華隊方面，2位主砲「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、張育成成績最出眾，前者打擊率2成50、2轟與6分打點，兩度用全壘打挽救中華隊命運，後者則是中華隊唯一4戰皆有敲安的打者，合計打擊率亦有4成、OPS1.038的高水準表現，無愧於上一屆拿到預賽MVP的身手。