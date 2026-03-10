2026世界棒球經典賽（WBC）自5日開打後，球員動向都備受關注。而在台韓大戰後，挺著孕肚到東京巨蛋應援的中華隊成員陳晨威的妻子、啦啦隊女神啾啾，於昨（9）日再度發文放閃，PO出球迷傳給她陳晨威在賽後找老婆的超甜視角影片，不只大讚老公可愛，還甜喊「給他一個大愛心」。

陳晨威老婆啾啾在昨日分享球迷傳給她的影片，只見影片中陳晨威在結束台韓戰後，於場邊東張西望找老婆，終於看到啾啾後，馬上可愛揮手，還比出一個大愛心，讓啾啾感動表示：「球員敬禮完走回休息室的老公在尋找我，給他一個大愛心」，還甜喊：「平常酷酷的老公，笑起來就是這摸的口愛～」直接讓粉絲們閃翻。

▲啾啾分享老公陳晨威在場邊找她的超甜視角。（圖／啾啾Threads@juliaaa.49）
陳晨威夫妻互動超可愛　粉絲羨慕：太甜了

夫妻倆的可愛又甜蜜互動，也讓一眾粉絲超羨慕，紛紛大讚「找到老婆的眼神，滿滿都是愛，哈哈哈太可愛了！」、「哇，日常曬恩愛，這畫面也太閃了吧」、「隔著螢幕都感受到那個愛心了啦，太甜蜜」、「好幸福，羨慕」。

啾啾啦啦隊出身　挺孕肚到東京應援陳晨威

啾啾是中信兄弟啦啦隊人氣成員，IG有9.8萬人追蹤，有著甜美外型和傲人身材的她，是許多人心目中的女神，當初與陳晨威的戀情曝光後，引發外界關注。去年12月陳晨威向啾啾求婚，並正式登記結婚成為夫妻。陳晨威還表示能夠認識並遇見啾啾是上天給予的機會，感性說：「因為有妳，才變成我們」，一席告白閃瞎眾人。

而在陳晨威前往東京比賽後，啾啾也挺著孕肚愛相隨，在中華隊打贏韓國後，啾啾還拍下中華隊贏球後開心歸隊的模樣，於IG寫下「辛苦了老公」，一句話就包含了千言萬語，讓粉絲都非常感動。

資料來源：啾啾Threads


