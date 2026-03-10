我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲（左）日前趁著官方練習日的休息空檔，與李政厚（右）留下合影。（圖／中華職棒提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）在5日開打，除了賽事外，各國球員也備受關注。其中，韓國隊長李政厚也因超帥的高顏值而人氣暴漲，一舉一動都吸引大批迷妹，低沉嗓音更是一開口就讓粉絲秒暈船，還有許多球迷在台韓戰結束後，開玩笑狂喊「現在開始是歐巴了」。李政厚因深邃五官、低沉嗓音與陽光氣質，讓他常常因外型備受稱讚，這次參戰經典賽，更是再度人氣暴漲，就連許多中華隊球迷，也都忍不住被他的高顏值迷倒。而在日前的台韓戰結束後，網路上也出現許多李政厚的照片與影片，不少粉絲在賽後火速「解禁」，大方告白「現在贏了，他可以繼續當歐巴」、「比賽結束，解禁。可以愛他了」、「講話真的很歐巴，暈爛」。事實上，李政厚的帥就連台灣隊長陳傑憲也認證，4日在東京巨蛋打練習賽時，還不忘抽空去找李政厚合照。陳傑憲笑說：「我就用很破爛的英文跟他說，我真的很喜歡你，然後跟他說謝謝，他也說很高興認識我」，雙帥同框照也再度掀起一波討論。身為隊長的李政厚今年才27歲，他在2024年以天價合約加盟MLB舊金山巨人隊，展現出極高的打擊天賦與防守範圍，至今已連續兩屆代表韓國出征WBC，在本次賽事還被點名為必須嚴加看管的頭號選手之一。除此之外，李政厚的超狂家世也被起底，他的父親正是1998年到2001年間，效力於日本職棒中日龍隊的韓國傳奇名將「風之子」李鍾範，繼承了父親優良基因的他，也被譽為「風之孫」，無論是球技還是顏值都深受球迷喜愛，更是韓國隊的進攻發動機。