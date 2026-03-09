我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵庭（左）在東京巨蛋看WBC，徵求網友把日本Netflix轉播中她的畫面截圖傳給她留念，還不忘了遮住老公的臉。（圖／摘自 IG @ting.talk）

▲邵庭（中）看WBC的流淚模樣，被日本Netflix轉播呈現到觀眾眼前，台灣粉絲看到大驚喜。（圖／摘自 IG @ting.talk）

全台觀眾近日的目光焦點都在2026世界棒球經典賽（WBC）上，尤其昨（8）日中華隊5:4擊退韓國隊，更讓所有人興奮、感動。不過有人收看日本Netflix轉播，卻驚見一個熟悉的身影，截圖詢問網友：「這應該是邵庭吧？」獲本尊親自回覆：「是我！！」她在螢幕中又是掉眼淚又是為中華隊歡呼，表情相當動人，網友也讚道：「哭哭也好美！」WBC在東京巨蛋舉行的預賽中，中華隊一共出戰4場，每一場都有眾多台灣球迷到場為他們加油打氣，其中也不乏藝人，而他們因為外表出眾、搶眼，不難被負責日本獨家轉播的Netflix鏡頭捕捉，邵庭就是這樣出現在觀眾眼前，儘管沒有太濃妝艷抹，可是清麗的模樣與動人的神情都讓人一眼難忘，台灣觀眾更是為她在日本螢幕上出現感到驚喜，她也證實畫面裡的人確實就是她。只見邵庭看到中華健兒打出好成績，忍不住掩面爆哭，又振臂高揮，興奮、激動完全藏不住，這則截圖發布在網上後，很快累積破8萬個讚，其他網友還留言寫道：「她超漂亮又善良，人美心善100分，連哭都那麼美。」也有人透露：「路跑活動看過邵庭本人，超級漂亮。」更有人讚嘆：「原來美到哭就是這個意思。」而邵庭除了證實自己被Netflix拍到之外，也表示自己在現場，沒機會將轉播畫面截圖留念，請求網友幫忙：「很多人私訊我說有看到我，拜託！請大家賜我今天台韓戰的我！我自己都還沒存到啊。」馬上獲得網友們熱情回應，紛紛把截圖畫面分享給她，她也開心回覆：「謝謝大家，我收到好多截圖，好喜歡啊。」然後也不忘把坐在一旁的老公臉遮住，還打趣標註：「保護當事老公。」令人莞爾。