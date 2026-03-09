2026世界棒球經典賽（WBC）成為全民話題，尤其昨（8）日中華隊以5:4擊敗韓國隊，更讓大家興奮。隸屬於Passion Sisters的啦啦隊女神短今（胡馨儀），透露自己本來已經訂好前往東京的機票與住宿，後來收到獲選為CT AMAZE應援團中的一員，接受安排留在台灣為中華隊加油，但她還是放話：「我還可以去美國！」希望中華隊成功打進邁阿密的決賽。

短今留台為中華隊應援　看到陳傑憲滑壘情緒激動

短今在中華隊與澳洲隊的比賽和少鹽、林夏蕾、衣宸等一起在台中市府前廣場應援，台韓大戰則在南港的中國信託金融園區直播現場替中華隊加油，坦言：「球打出去那一刻我就忍不住眼淚。」而陳傑憲即便手指骨裂，還代跑撲壘更讓感到不可思議，情緒激動不已，回家狂刷不同視角的影片直到深夜。儘管沒去東京巨蛋現場有些可惜，她仍然也感受到WBC的狂熱，放話想去現場也可以到美國。

CT AMAZE集結中華職棒6隊的超人氣啦啦隊女神，成為36人的強大組合，再從中挑選12人代表到東京現場應援，原先短今備受看好有望前進東京，最後Passion Sisters在峮峮之外由妮可入選，網友也曾有番討論，發現妮可有「冠軍命」，先後在統一獅、中信兄弟的啦啦隊期間見證兩隊分別奪下總冠軍，十分強運，算是個人的隱形優勢，被期待成為中華隊「吉祥物」。

▲台韓啦啦隊女神玥晨（左起）、短今、金吉娜一起出現，畫面亮麗搶眼，大家也各自為自家棒球隊加油。（圖／記者吳翊緁攝）
短今感謝中華隊球員的付出　金吉娜盼韓國、中華兩隊都加油

儘管最後留在台灣、於各地直播比賽的場子上為中華隊加油，短今還是相當感動，表示每個球員真的辛苦了，看到他們全力以赴的模樣，不禁說道：「很感謝他們的付出。」他在南港的應援場，拚命忍住眼淚要專心拿出好表現，卻還是很難壓抑心裡的激動，就像全台萬千球迷一樣，因中華隊而情緒起伏。

提到今年的應援工作，短今表示球團有開放在5局間的時段，讓她們可以個人SOLO應援，她也開始加緊排練，希望能爭取到這個機會，而她今（9）日出席內衣品牌好友的活動，也邀來「小魔女啦啦隊」的好友金吉娜與玥晨幫忙助陣，有別於台灣的女神們為中華隊贏球開心，金吉娜則是說道：「雖然昨天的比賽很可惜結果不太理想，但還有一場比賽，相信還是有機會晉級，希望韓國和台灣一起加油！」

▲短今希望今年能爭取到在球場上SOLO應援演出。（圖／記者吳翊緁攝）
