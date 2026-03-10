我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）「死亡之組」D組預賽今（10）日上演強權對決，奪冠大熱門多明尼加共和國展現恐怖的長打火力，全場再度狂灌10分，最終以10：1輕取以色列。多明尼加以預賽3戰全勝之姿強勢挺進八強，這也是他們自2013年奪冠後，最具統治力的開局。值得一提的是，多明尼加在前2戰就狂掃24分，預賽只打了3場比賽就轟下34分。多明尼加今日在第2局便發動猛攻，藉由3次四壞球保送後攻佔滿壘，9棒佩德莫（Geraldo Perdomo）先靠選球擠回1分。緊接著，開路先鋒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在滿壘情況下，將球送出左外野大牆，這發滿貫砲讓多明尼加瞬間取得5：0領先，甚至此時全隊只擊出1支安打。值得一提的是，這是多明尼加在經典賽的首支滿貫砲，意外別具意義。第4局「海盜怪物」克魯茲（Oneil Cruz）擊出本屆個人第2轟陽春砲；第7局塔提斯再度建功，於二、三壘有人時敲出2分打點的適時安打，全場個人狂掃6打點，成為贏球的頭號功臣。終場多明尼加連3場比賽得分達到雙位數，3戰共計轟下34分、9支全壘打，進攻效率實在太嚇人。儘管已經順利晉級八強，多明尼加總教練「普神」普侯斯（Albert Pujols）賽後卻顯得相當平穩，他表示：「全隊都清楚目標只有一個，就是拿到世界冠軍。這場勝利只是通往終點的過程。我們這一年來都在為此準備，選手們不是來玩的。」對於塔提斯今日的爆發，普侯斯極力讚賞：「這就是我們打線的可怕之處。今天輪到塔提斯當主角，明天可能是小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）或索托（Juan Soto）。」而塔提斯本人也展現團隊至上的態度：「最重要的是球隊晉級，身為開路先鋒，我的責任是為身後這群重砲手製造機會。」目前多明尼加與委內瑞拉同為3勝0敗，兩國將在台灣時間12日直接對決、爭奪分組第一。D組第一將交手韓國，第二則是對戰衛冕軍日本。