2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的晉級隊伍雖然已經沒有懸念，但場外的硝煙味卻愈演愈烈。韓國隊昨（10）日以7：2擊敗澳洲，靠著精準的「策略」力壓中華隊、澳洲隊晉級八強。然而，韓國強打文保景在9局上的故意被三振的舉動，引發台灣球迷質疑「沒有運動家精神」，憤而湧入他的社群平台留言，甚至留下人身攻擊。對此，多家韓媒今日反擊，痛批台灣球迷的言論已涉及人格侮辱，這種行為非常沒禮貌。
故意三振保晉級？文保景「控分」舉動成導火線
昨日關鍵的韓澳之戰，韓國隊必須維持「領先5分且失分2分內」的條件才能確保晉級。當9局上韓國靠著高飛犧牲打取得7：2領先後，只要不繼續得分，澳洲就只能透過9局下追分反超失分率。
隨後上場的文保景在兩出局後遭到3球三振，面對紅中好球卻幾乎沒有揮棒的意思。此舉讓原本期待韓國奪下第8分，達成中華隊晉級條件的台灣球迷希望破滅，質疑他毫無運動家精神，只為了保住韓國晉級八強的席位。
韓媒怒批：台灣球迷的惡評已經超越底線
針對台灣球迷湧入文保景Instagram留言的現象，韓國媒體《京鄉新聞》以「台灣棒球迷在文保景SNS留下惡評...人身攻擊氾濫」為題報導。文中指出，雖然文保景是為了球隊戰略執行，卻遭到台灣網友無情圍剿，批評他不顧運動家精神。
另一家媒體《體育韓國》則更為強硬，以「故意三振、豬...台灣球迷對文保景的人格攻擊已過度」為題，報導指出台灣網友不僅質疑故意三振，甚至出現「醜陋的豬」等不堪入耳的字眼。韓媒痛斥：「這是脫離合理範圍的人格攻擊，台灣球迷才是真正失去禮儀的人。」
關社群避難 台韓體育情結再添一筆
目前文保景已將個人社群帳號設為不公開，以暫時躲避持續湧入的負面留言。雖然戰術性「控分」在短期系列賽中屬於常見的策略，但由於這攸關中華隊的晉級命運，加上台韓多年來在國際賽事上的情結，讓這次事件迅速升溫為跨國的網路輿論戰。
消息來源：《THE ANSWER》
