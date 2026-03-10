我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽持續火熱開打，尋求奪回世界第一寶座的美國隊今（10）日對陣宿敵墨西哥。美國隊派出去年國聯賽揚獎得主、「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）先發，他在球數限制內共主投4局，狂7K、無失分，最快球速飆破161公里，加上美國隊長賈吉（Aaron Judge）的兩分砲，最終美國隊以5：3擊敗墨西哥，強勢豪取3連勝並挺進八強。恐怖的豪打強投讓不少日本網友都瑟瑟發抖表示：「美國今年可能真的會贏。」這場美墨大戰被視為美國在預賽最關鍵的一役，美國隊先發投手史金恩茲不負眾望，開賽便火球連發，前兩局讓對手六上六下。雖然三局上因隊友失誤面臨二壘有人的危機，但隨後靠著右外野手賈吉的雷射肩長傳，精準阻殺試圖進佔三壘的跑者，成功化解失分危機。史金恩茲總計主投4局僅被擊出1支安打、飆出7次三振且無失分。最快球速來到99.7英里（約 160.5 公里），搭配犀利的位移，讓擁有大聯盟等級打線的墨西哥隊完全一籌莫展。美國隊進攻火力在三局下徹底爆發。隊長賈吉（Aaron Judge）率先發威，鎖定墨西哥先發投手的外角滑球，敲出右外野方向的兩分砲，這也是他在本屆大會的第2轟。隨後紅襪隊21 歲新星安東尼（Roman Anthony）也在一、二壘有人時補上一記三分彈，美國隊單局海灌5分鎖定勝局。雖然墨西哥隊在比賽後段靠著強打杜蘭（Jarren Duran）單場雙響砲追回3分，但在八局下一出局一壘有人時，主砲柯克（Alejandro Kirk）擊出致命的雙殺打，最終反撲功虧一簣。隨著美國隊展現出近乎完美的投打戰力，日本網友也開始熱烈討論。許多日本球迷看到史金恩茲的火球與賈吉的怪力後，紛紛感嘆：「這次日本隊想要冠軍太難了」、「我覺得美國隊會贏得今年的冠軍，看到全明星隊也這麼認真比賽真是太棒了」、「如果跟美國交手，日本會很吃力。」