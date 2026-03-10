我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ WBC韓國打贏澳洲確定晉級，文保景（左）成為全台熱搜人物，單日搜尋量爆表。圖為他在場上與隊友相擁慶祝，笑容燦爛。（圖／記者葉政勳攝,2026.03.09）

▲LG雙子隊團長車明錫曾與文保景打賭，只要他單季達成100分打點，就送他一個名牌包。（圖／美聯社／達志影像）

▲文保景身為球隊的4番重砲，過去卻有一個令人哭笑不得的稱號叫「滿壘笨蛋」（만루바보）。因為他在某個時期的滿壘打擊率低到只有1成50左右。（圖／美聯社／達志影像）

▲文保景在韓國球迷間擁有許多綽號。當他在關鍵時刻建功時，球迷會將他捧在手心，叫他「文寶物」（문보물）。（圖／美聯社／達志影像）

韓國隊重砲文保景近期在台灣棒球圈引發高度關注，主因在於他在2026年第六屆世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽最終戰的驚人表現直接左右了中華隊的晉級命運。《NOWNEWS》特別搜羅了韓國網站上關於文保景的5個超有趣小故事，他曾經被叫做「滿壘笨蛋」，以及被錯認為LG雙子的啦啦隊，帶您認識這位「韓國救世主」不為人知的一面。在攸關晉級資格的韓澳大戰中，文保景單場狂掃4分打點，包含一發關鍵的兩分砲，不僅以單屆11分打點追平韓國隊史紀錄，更幫助韓國隊以7：2擊敗澳洲。這場勝利讓韓國隊剛好跨過「淨勝5分」的晉級門檻，最終在計算對戰失分率時，韓國隊以0.37險勝中華隊與澳洲隊的0.39。這殘酷的0.02分差距，讓文保景成為擊碎台灣球迷8強美夢的關鍵人物。不過真正讓他被不理智球迷「出征」的原因，則是該場比賽9局上的打擊爭議。當時韓國隊以7：2領先，若能再添1分攻下第8分，中華隊的晉級機率將大幅提升。然而文保景在2出局一壘有人時，最終站著被三振。這個打席讓部分心碎的台灣球迷湧入他的個人社群平台洗版，指控他「故意被三振」、「惡意控分」以淘汰中華隊，甚至留下各種人身攻擊的字眼。儘管韓國媒體與多數理智球迷紛紛出面反駁這類陰謀論，強調球員不可能放棄破紀錄的機會，但這場賽後的網路風波，已讓文保景的名字成為近期台灣體壇最具話題性的焦點。LG雙子隊團長車明錫曾與文保景打賭，只要他單季達成100分打點，就送他一個名牌包。結果文保景順利達標，讓團長乖乖掏腰包。有趣的是，車團長曾公開吐槽：「如果要挑女婿，誰都可以，就是不能挑文保景！」原因是他超級貪吃，是個無底洞大胃王，走到哪吃到哪，團長笑稱「這攸關家裡吃不吃得飽的生存問題」，逗得球迷哈哈大笑。文保景身為球隊的4番重砲，過去卻有一個令人哭笑不得的稱號叫「滿壘笨蛋」（만루바보）。因為他在某個時期的滿壘打擊率低到只有1成50左右，只要一遇到滿壘就容易當機。然而，他在本屆WBC對戰捷克的第一場比賽中，直接轟出一發滿壘全壘打，霸氣打破了這個尷尬的魔咒！在韓國，薄荷巧克力（MintChoco）的喜好往往會引發激烈的「派系鬥爭」。文保景是出了名的「極度厭惡薄荷巧克力派」。在LG雙子隊官方YouTube頻道的影片中，只要一提到薄荷巧克力，他就會立刻露出嫌棄的表情並強烈拒絕，堅持絕對不吃，這份執著也成了球迷間的笑料。網路上曾發生過一件爆笑烏龍。有一名網友在X（原Twitter）上看到LG雙子隊高人氣啦啦隊員金以瑞的應援影片，被她的美貌驚豔，便發文問：「有人認識這位叫『文保景』的漂亮姐姐嗎？」原來當時文保景正好在打擊，轉播畫面上方顯示了他的名字，讓不熟悉棒球的網友誤以為這就是啦啦隊員的名字，這個笑話至今仍被球迷津津樂道。文保景在韓國球迷間擁有許多綽號。當他在關鍵時刻建功時，球迷會將他捧在手心，叫他「文寶物」（문보물），象徵他是球隊的無價之寶；但如果他在重要關頭失常被三振，球迷就會把「鳥心」（새가슴，韓國形容膽小、容易緊張的用語）和他的名字結合，戲稱他為「鳥保景」（새보경）。這種反差極大的愛稱，完全體現了球迷對他又愛又恨的真實情感。