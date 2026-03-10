我是廣告 請繼續往下閱讀

剛在休賽季加盟福岡軟銀鷹的徐若熙，在結束世界棒球經典賽（WBC）中華隊的征途後，即將歸隊備戰新賽季。軟銀監督小久保裕紀今（10）日在對陣巨人的熱身賽前接受採訪，暗示徐若熙極有可能直接進入開季的先發輪值。徐若熙面對澳洲戰4局無失分的壓倒性好投，讓小久保監督認為他目前的狀況已經「完全到位」。徐若熙在本次經典賽首戰面對澳洲隊先發，主投4局無失分，最快球速來到158公里，讓許多日本媒體與球迷驚豔。雖然中華隊最終因失分率遺憾止步預賽，但徐若熙的個人狀態顯然已進入實戰巔峰。小久保監督表示，球團內部原本有一套針對徐若熙的「育成強化計畫」，但看過他在經典賽的表現後，計畫可能有變。小久保直言：「雖然有原本的培訓計畫，但我認為他既然已經是『完成體』了，沒必要再回過頭去做基礎強化，現在的狀態已經可以隨時投入比賽。」至於徐若熙何時與球隊合流，小久保監督透露目前正與投手教練倉野信次密切溝通。徐若熙預計先返回台灣處理事務後再前往日本，球團將看他什麼時候回到日本，再決定將他安排在哪一場熱身賽登板。小久保監督表示：「我們要看他什麼時候回來，再決定是否讓他在熱身賽登板」軟銀目前的開季先發輪值已有初步名單，包括上澤直之、大關友久、斯圖爾特（Carter Stewart Jr.）以及松本晴等四人。對於徐若熙是否會直接進入開季輪值，小久保監督給出了肯定的回應：「是的，但沒有打算讓他整季都固定在先發輪值。」