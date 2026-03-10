我是廣告 請繼續往下閱讀

多明尼加共和國在2026世界棒球經典賽（WBC）D組預賽火力全開，今（10）日以10：1大勝以色列，豪取3連勝挺進八強。陣中看板球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）此役個人狂掃6打點，包含一發驚天滿貫砲。然而，他在賽後記者會上對大谷翔平代言的伊藤園綠茶所做的幽默舉動，更是在社群媒體引發瘋傳，被媒體讚譽為「行銷天才」。塔提斯今日在第2局敲出多明尼加隊史在經典賽的首發滿貫砲，單場5支3、進帳6分打點，是球隊贏球的首要功臣。但更精彩的戲碼發生在賽後，當他走入記者會會場時，桌上擺放著 經典賽全球合作夥伴「伊藤園」的綠茶，同時那也是大谷翔平代言的飲料。相對於隊友索托（Juan Soto）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）之前多次把綠茶移開或藏到桌下的舉動，塔提斯選擇了一條更搞笑的路。塔提斯坐下前，先是右手拎起大谷代言的綠茶，對著台下媒體展示並擺出「敬禮」的姿勢，露出自信微笑。隨後他更用左手比出打電話的手勢，像是在開玩笑說：「廠商打給我。」此舉一出，全場記者哄堂大笑。塔提斯這番「毛遂自薦」想當代言人的搞笑舉動，立刻在網路引爆討論。拉丁媒體記者桑切斯（Wilber Sanchez）在X上分享影片後，短短 3 小時內觀看次數就突破120萬次。桑切斯評論道：「塔提斯真是行銷天才！當隊友選擇躲避時，他直接向品牌傳遞訊息：『我才應該是那個代言人』。」全球球迷也紛紛留言敲碗：「如果大谷和塔提斯一起拍廣告一定超酷」、「這感覺真的會有合作」、「大聯盟兩大巨星在綠茶廣告合體？買爆！」