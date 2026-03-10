我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近期中東地區傳出戰爭，定居於杜拜的女星劉玳妍（如圖）發影片報平安，也提及做好回台灣的準備。（圖／翻攝自劉玳妍IG@yenice0818）

中東局勢近期陷入高度緊張，隨著美國與以色列對伊朗發動大規模空襲，以及伊朗隨後的武力報復，戰火陰霾籠罩該地區。目前定居於杜拜的女星劉玳妍也親身經防空警報狂響、空戰碎片影響市區的狀態，不過她指出，杜拜當地人還是會帶小孩照常逛街，她也連續發數則IG影片向粉絲報平安，並表示已經做好安排回台灣。劉玳妍表示，搬到杜拜將近1年，這波衝突大約從2月28日就開始出現空中交戰，「掉落的碎片確實有波及部分建築並引發小型火災，但火勢都很快被控制，目前杜拜整體的環境並沒有受到特別大的損害。」回想起事發第一天的心情，劉玳妍坦言自己真的非常緊張，甚至嚇到差點落淚。她表示：「真的沒有想到，戰爭居然會離我這麼近。」劉玳妍觀察，杜拜當地居民的反應出奇地冷靜。她表示，杜拜的國防防禦系統相當強大，給予民眾安定感。她表示，雖然防空警報時常響起，但許多家庭依然維持正常生活，「大家還是照常帶小孩出門、逛百貨公司或是去超商採買。」目前在劉玳妍生活的周遭並未看見任何傷亡情況，許多當地居民仍維持著正常的娛樂與生活步調。對於外界最關心的人身安全與物資狀況，劉玳妍表示，由於自己的住家距離市中心與軍事設施較遠，受到的直接威脅相對較小，且目前當地糧食供應相當充足，一切都還算安好。她表示，雖然在確認周遭環境安全後，現在自己的害怕值大概已經降到不到50%，但為了防患未然，她還是已經準備好了戰爭避難包，隨時做好應變準備，也讓關心她的親友與粉絲們能夠稍微放下心來。劉玳妍今（10）日和她的所屬團體「五二八」推出全新單曲〈Skyline Miracle〉（天際奇蹟），希望透過音樂帶給世界更多平靜與力量。