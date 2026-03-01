我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳辰君近年移居杜拜，不時會發布享受波斯灣陽光、海水的美照，生活本來過得悠閒自在，近日杜拜卻被伊朗戰火波及。（圖／摘自 吳辰君 Annie Wu Threads）

▲吳辰君看得到鄰近不遠處的火光。（圖／摘自 吳辰君 Annie Wu Threads）

▲吳辰君近年在杜拜生活，舉手投足充滿貴氣。（圖／摘自 吳辰君 Annie Wu Threads）

曾在成龍電影《警察故事4之簡單任務》擔任女主角出道、頂著「龍女郎」光環的吳辰君，2012年結婚後就幾乎淡出演藝圈，近年和老公、小孩移居杜拜，原本蠻享受當地的生活，不料美國和以色列對伊朗發動攻擊，伊朗之後就向波斯灣多個國家發射飛彈，她發文表示人生中第一次親耳聽見3聲巨響、房子也在震動，眼淚幾乎忍不住，卻只能在孩子面前裝作若無其事。波灣情勢再度緊張，全球都在矚目。原先是世界著名觀光重鎮、也是重要轉機大站的杜拜，因而受到波及，人工打造的知名景點朱美拉棕櫚島還冒出濃煙與火光，7星級帆船飯店「阿拉伯塔」緊急將住客從房內疏散到建築外，本來安居在此的名流也都心情忐忑。吳辰君近年不時會發布在杜拜的優雅生活圖文，現在卻坦言聽到巨響和感覺房子震動，要說不害怕是不可能的，為了小孩只能強忍眼淚。吳辰君47歲，外表依舊凍齡，過去演出張衛健版《鹿鼎記》、《風雲：雄霸天下》、《蜜桃女孩》等劇集的丰采依舊。她之前接受《聯合報》專訪，表示在杜拜沒怎麼看到外界以為土豪的誇張行徑，相比下在亞洲生活反而比較急又趕，很容易有火氣。她除了自己學阿拉伯語外，當地外籍人口多，英語更通用，所以11歲女兒和6歲兒子念國際學校，她自己也會在家教他們中文以及注音符號，沒想到本來安適悠閒的生活，突然間蒙上戰爭的陰影。她表示自己一向不喜歡用卡通給孩子們打發時間，這次卻破例讓他們開心地盯著螢幕，只希望那些彩色的畫面，能成為一道防護牆，隔絕門外的恐慌，給他們一點純粹的快樂。吳辰君在杜拜生活，自然關心中東情勢，眼淚差點忍不住，為了孩子強裝若無其事，也表示看著新聞心煩意亂。不過她認為目前能做的只有祈禱，謝謝關心她和家人的朋友，願紛爭早日結束，平安降臨在每一個人身上。