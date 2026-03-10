我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組賽事雖已落幕，但場外的煙硝味卻愈演愈烈。韓國隊在關鍵的晉級戰擊敗澳洲，驚險搭上八強末班車，也間接宣告台灣隊（中華隊）遭到淘汰。然而，韓國隊英雄文保景的社群平台隨即遭到大量中文留言洗版出征，引發韓國媒體高度憤慨，認為將怒火發洩在無辜的球員身上，是一種輸不起的行為。韓國體育媒體《朝鮮體育》（Sports Chosun）今（10）日以「最活躍的球員成為八分飽（八つ当たり）的目標」為題，報導了陣中25歲重砲手文保景遭受網路暴力。文保景在本屆賽會表現火燙，出賽4場打擊率高達0.538，並貢獻2支全壘打與11分打點。在9日對陣澳洲的生死戰中，文保景單場5支3、敲出1發全壘打及4分打點。韓國隊最終以7：2獲勝，正好達成「贏5分以上且失分2分以下」的晉級硬指標，靠著失分率優勢擠下台灣與澳洲。文保景在賽後於Instagram上傳了一張他在比賽中的照片，並寫下：「邁阿密，我們來了！」（前進八強賽地），不料貼文發出短短一小時內，留言數即突破8000則。《朝鮮體育》報導指出：「留言中雖有韓國球迷的鼓勵，但有相當比例是使用繁體中文的惡意評論。這顯然是因為台灣隊遭到淘汰，球迷將悔恨與怒火發洩在韓國表現最優異的無辜球員身上。」台灣隊在本屆賽事表現不俗，最終戰績同樣為2勝2敗，且曾在直接對話中延長賽擊敗韓國。然而，根據WBC排名規則，在戰績相同時優先比較失分率，台灣隊因首戰負於澳洲及大比分敗給日本，最終在比較數據後屈居劣勢，必須於今（10）日晚間搭機返台。韓國媒體認為，台灣球迷的出征行為，與文保景在賽場上的精采表現形成強烈對比，並對此表達了強烈的委屈與不滿。