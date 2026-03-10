我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）美墨大戰今（10）日點燃戰火，美國隊最終以5：3險勝強敵墨西哥，豪取預賽三連勝。除了打線發威，全場焦點莫過於美國隊游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）展現金手套等級的六星級守備神技，連續兩局上演極限撲接。讓NFL超級巨星馬霍姆斯（Patrick Mahomes）與杜蘭特（Kevin Durant）紛紛在社群平台發文讚嘆。小威特的美技秀發生在比賽中段。先是在第4局，他全速向右側撲接，硬生生沒收了墨西哥明星捕手基爾克（Alejandro Kirk）快要中穿的強勁滾地球，隨後跪在草皮上完成一記長傳刺殺；第5局面對跑速更快的岡薩雷茲（Nick Gonzales），小威特再度上演大飛撲，起身後飆出一記時速高達89英里（約143公里）的精準傳球，驚險完成出局數。小威特透露賽前在接駁巴士上，就坐在今天的先發投手「海賊王」史金恩茲（Paul Skenes）旁邊。他當時對史金恩茲承諾：「今晚我會負責守護你的背後，無論發生什麼事。」而史金恩茲在投手丘上親眼見證美技後，也露出不可置信的笑容在賽後直言：「這是我見過最頂尖的守備之一。」小威特的表現也驚動了母隊皇家同城堪薩斯城的體育英雄、NFL酋長隊明星四分衛馬霍姆斯。馬霍姆斯在社群平台X上標註小威特，並配文：「Dawg!」不只是馬霍姆斯，NBA超級球星杜蘭特也坐在現場觀賽，還頻頻在比賽中發文。杜蘭特先是針對先發4局飆7K的史金恩茲發出讚嘆，隨後也對小威特的守備給予極高的評價。根據《MLB.com》報導，美國隊隊長賈吉（Aaron Judge）賽後就站在小威特身旁接受訪問，毫不吝嗇地稱讚：「他做出了能贏下比賽的防守。放眼全大聯盟，大概只有一兩個人能完成那種動作，小威特就是其中之一。」面對排山倒海而來的讚美，小威特顯得相當淡定：「這些事就這樣發生了。這種比賽很有趣，你只需要上場，努力完成任務。」