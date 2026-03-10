我是廣告 請繼續往下閱讀

▲快艇開季前27場僅拿下6勝21敗，休息室還傳出風波， 但快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）單核率隊，於近期打出高峰，有望成為1985年以來，首支開季6勝21敗，最終卻打進季後賽的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲作為替補核心，馬瑟林（Bennedict Mathurin）今天轟下28分、7籃板。（圖／美聯社／達志影像）

從剛開季的大崩盤，到如今的勢如破竹，洛杉磯快艇正打出一場場令人驚嘆的「大逆襲」。今（10）日在主場，快艇憑藉著絕對核心雷納德（Kawhi Leonard）的高效發揮，以及新援加蘭（Darius Garland）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）的火力支援，最終以126：118力克紐約尼克。這場勝利不僅讓快艇勝率重回50%，更趁著勇士今日爆冷輸球，正式反超，重回西區第八的位置、神奇地重新取得季後賽資格。當雷納德站在場上，他就是比賽的王者。全場19投10中高效砍下29分、7籃板、8助攻，防守端更在末節關鍵時刻抄截布倫森（Jalen Brunson）鎖定勝局。雷納德在打完這場比賽後，已經連續42場得分突破「20+」，不僅寫下個人生涯新高，更創下NBA 30歲以上球員最長的得分紀錄。他在關鍵時刻的「硬解能力」以及被包夾時精準的傳球，就是快艇這波反彈的基石。在沒有祖巴茨（Ivica Zubac）鎮守內線的日子裡，雷納德在防守端的協防與籃板的保護，是球隊能鞏固優勢的無名英雄。快艇在交易截止日前大刀闊斧送走哈登（James Harden）與祖巴茨（Ivica Zubac）的決定一度引發質疑，不過隨著賽季推進，這筆「2換5」的大交易正展現出驚人的化學反應。首先是加蘭（Darius Garland）的融入。加蘭此役投進5記三分球、挹注21分6助攻。他出色的突分能力完美填補了哈登（James Harden）離隊後的組織空缺，且更年輕、更有活力的打法，讓快艇的進攻節奏大幅提升。接著是馬瑟林（Bennedict Mathurin）。作為替補核心，馬瑟林今天轟下28分、7籃板。他對籃框的衝擊力是快艇以往在板凳端最欠缺的武器，儘管打法有點太獨，但在雷納德休息的時候，他無疑能扛起團隊的進攻砲火。快艇的成功當然也離不開角色球員的穩定貢獻。瓊斯（Derrick Jones Jr.）與鄧恩（Kris Dunn）今日聯手送出6次抄截，構築了堅不可摧的外線防守防線。洛佩斯（Brook Lopez）則展現了老將射手的價值，在關鍵時刻命中三分穩住分差。儘管贏球，快艇的內線依然警報大作。在尼德豪澤（Kyle Niederhauser）受傷的情況下，新援傑克森（Isaiah Jackson）今天在防守端近乎崩潰，讓尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）予取予求狂砍33分。傑克遜強攻弱守的特性在面對頂級中鋒時被無限放大。快艇目前「以攻代守」的策略在季後賽邊緣或許管用，但若想在附加賽甚至首輪挑戰前段班球隊時，內線防守的高度與對抗性仍是總教練急需解決的課題。目前快艇排名第八，領先第10的開拓者1.5場勝差，基本已鎖定附加賽資格。由於今日勇士意外敗給灰熊，雖然雙方沒有場差，不過因為快艇握有對戰優勢，因此得以反超。這支「新快艇」展現了極高的容錯率與多樣化的進攻手段。如果加蘭能持續保持高效的串聯，加上馬瑟林的板凳火力，這支目前放棄了傳統大中鋒、轉向空間感與機動性的球隊，絕對是西區前段班不願在首輪碰到的黑馬。