2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽掀起最高潮，日本天皇、皇后兩陛下與長女愛子內親王於8日晚間親臨東京巨蛋，觀看日本對陣澳洲的關鍵賽事。這不僅是日本皇室時隔約60年再次親臨野球國際賽事的「天覽試合」，現場陪同解說的前日本隊總教練栗山英樹更透露，天皇一家對「日本武士隊」展現了極高的熱情，愛子公主甚至專業地詢問了投球握法與大谷翔平的表現。擔任解說重任的栗山英樹，在賽後受訪時語帶感激地表示：「在兩陛下如此繁忙的行程中，能抽出時間完整看完比賽，這對運動員與孩子們都是極大的鼓舞。」在長達數小時的觀賽過程中，栗山英樹與皇室成員進行了深入交流：栗山透露，愛子公主在賽中感性表示「好想看全壘打喔」，但當時強打大谷翔平尚未發揮長打火力，身為大谷恩師的栗山笑稱：「翔平那時剛好都沒打出來，雖然也不是我的錯，但我還是忍不住跟愛子公主說了聲『真是抱歉』。」關於紀錄與細節： 栗山驚訝地發現，愛子公主對球員瞭如指掌，當周東佑京上場代跑時，公主立刻認出：「那是速度很快的周東選手吧？」甚至還向栗山細心詢問「變速球（Change-up）該怎麼握」、「要怎麼做才能打得好」等非常專業的技術問題。比賽初期，日本隊一度落後於澳洲隊，局面相當緊繃。直到第7局下半，吉田正尚敲出逆轉戰局的兩分全壘打，引發全場沸騰。栗山英樹觀察到，天皇一家在全壘打出現的瞬間非常感動，堅信日本隊一定能贏球。除了關心自家人，雅子皇后展現了高度的體育家精神，特別詢問栗山：「您會見到澳洲隊的總教練嗎？」並託付栗山代為傳達謝意，稱讚澳洲隊展現了拚盡全力的奮鬥姿態。當晚，天皇一家展現了極高的默契，陛下佩戴藍色領帶，皇后與愛子公主則穿著水藍色套裝，組成象徵日本隊的「武士藍（Samurai Blue）」應援穿搭。此外，愛子公主剪短後的「春季波波頭」新髮型也意外成為焦點。愛子公主自2009年WBC賽事起就對職棒產生濃厚興趣，此次首度親臨球場觀賽，不僅展現了資深球迷的專業度，與國民一同為國家隊加油的身影，也為令和時代的「天覽比賽」留下了溫暖而深刻的記憶。