▲吳彥祖（右）與尹子維（左）近日合體在杭州拍攝綜藝節目，顏值卻被網友批評像路人。（圖／摘自小紅書）

▲尹子維曾是《美少年之戀》的要角之一。（圖／摘自hkmdb）

▲吳彥祖在《美少年之戀》帥氣耀眼，成為香港影壇男神。（圖／摘自IMDb）

「千禧男神」光環已經消褪光光？繼陳冠希近期顏值常常遭到抨擊，另一位同世代的吳彥祖也發生尷尬的狀況，他與《美少年之戀》老搭檔尹子維快28年後再同台，一起到杭州錄製綜藝節目，儘管都維持標準體態，卻被留言區的網友寫道：「其實這麼看也就挺普通的兩個路人。」引起粉絲的不滿，反嗆：「吳彥祖這張臉擱進任何歲數段的人裡都不是普通人吧？」吳彥祖與尹子維28年前演出《美少年之戀》時，都是23、4歲的帥氣大男生，透過唯美派導演楊凡的鏡頭，迷倒不少銀幕下的女性觀眾，至今還被認為是華語BL電影經典。多年來吳彥祖一直都是觀眾心目中的男神，但歲月似乎沒有放過任何人，今年51歲的他和小他快1歲的尹子維再度合體拍綜藝節目，兩人臉上難免有歲月的痕跡，卻被網友嫌是「兩個路人」，粉絲當然不可能沒有任何反應。就算吳彥祖現在的外表不如年輕時完美無瑕，在影迷的眼裡，他都算是優雅老去，絕對不可能是普通的路人。眾多粉絲接連對不識相的網友開砲，有人寫道：「哎呦，你是江西吳彥祖嗎」或是揶揄這位江西的網友：「看來江西人顏值都挺高。」或者直接嗆道：「我們對路人的標準大概不大一樣！」粉絲們大讚吳彥祖與尹子維變成熟了仍帥氣不減，而且推崇還是以前的帥哥有特色，甚至有人覺得尹子維年紀越大越帥、越老越有味道。就算「美少年」都已進入半百之年，還是有很多人覺得他們魅力依舊強大，仍然是型男大叔，絕對不「路人」。