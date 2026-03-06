我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳冠希（如圖）45歲臉上明顯有皺紋，顯得很滄桑，引發網友熱烈討論。（圖／摘自Threads）

▲陳勳奇曾經是香港影壇著名的鬍子男星，曾搭檔多位當紅女星擔任男主角。（圖／摘自Threads）

▲陳冠希曾經被譽為「千禧男神」，是香港演藝界力捧的帥氣小生。（圖／摘自IMDb）

曾是「千禧男神」的陳冠希，近年來顏值高低起伏，常成為網友的討論話題。45歲的他，近日被網友在日本滑雪場巧遇，照片中明顯呈現皺紋與鬍鬚，和他昔日俊秀帥氣的模樣反差強烈，網友驚呼：「陳冠希怎麼老成這樣了？」不但因此登上熱搜話題，還有人拿他的近照與香港影壇著名的小鬍子男星陳勳奇做對比，稱兩人根本撞臉，他現在就是陳勳奇的翻版。陳冠希在千禧年間是香港影壇最被力捧的英俊小生之一，他的模樣俊俏卻有叛逆的特質，讓少女被迷得無法自拔，。只是在驚動各界的「艷照門」事件後，他的形象大跌，在香港演藝界也沒了發展的機會，之後生活重心轉移到發展個人潮牌，2017年與名模秦舒培結婚後，更變為好丈夫、好爸爸的形象，不知是否因此不再注重外表，任憑皺紋很自然地出現在臉上，甚至因為有鬍子被稱撞臉陳勳奇。在女兒Alaia出生後，陳冠希就寧可為了陪伴她成長而推掉商業演出，心甘情願回歸家庭，也因此與在意外表形象的演藝界人士大不相同，他也不太會拒絕路人的合照要求，作風隨和，讓人有不錯的印象，只是這也代表他很難一直以最完美的狀況出現，歲月絕對會在他的臉上留下痕跡，讓見識過他昔日丰采的粉絲不得不感嘆。近日除了在日本滑雪場被路人撞見外，陳冠希自己發布的女兒9歲生日會片段，也讓網友認為他的模樣變老太多，有頹廢的感覺，倒是女兒被稱完美複製媽媽秦舒培的外表，也有跟媽媽一樣的長腿，得到的讚譽比爸爸還多，甚至有人留言道：「終於可以跟人講自己帥過陳冠希。」至於認為他和陳勳奇相似的網友，覺得兩人都有明顯的鬍子，且五官看得出精緻，卻都因不夠年輕流露出滄桑感。其實陳勳奇在香港影壇曾經自己是電影公司的老闆，也大都是影片中的男主角，很長一段時間被認為是香江娛樂界的蓄鬍男神，緋聞對象亦不乏年輕漂亮的女星，曾經也是頗有行情，只是陳冠希曾經走偶像路線，突然就變成跟陳勳奇一樣成熟，粉絲還是需要花時間才有辦法接受。