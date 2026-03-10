我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）預賽告一段落，中華隊雖然遺憾未能前進邁阿密，但這群台灣戰士帶來的感動仍在延燒。今日中華隊許多球員都在自己的社群發布貼文，寫下這一路走來的心情。其中台裔強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也在社群媒體發文，一字一句流露出對這片土地與這支球隊的深厚情感，更直言「能為台灣而戰是上天的祝福」。此外，台灣唯一解決掉大谷翔平的旅美小將沙子辰也在個人社群說道：「遇到低潮時，我會好好回想這段美好旅程。」本次經典賽打出「鬼神級」表現、攻擊指數（OPS）高達1.188的大聯盟強打費爾柴德，在本屆預賽火力全開，並於台韓生死戰轟出石破天驚的逆轉砲，絕對是中華隊能戰至最後一刻的靈魂人物。他今日在社群平台上除了感謝台灣各界給予的愛與支持，更特別點名隊友們。費仔在文中用中文與英文感性表示，能夠穿上這件球衣在經典賽舞台上拚戰，「是一種榮耀，也是上天的祝福。」他在比賽中展現出的激情，與隊友間互相支撐的革命情感，顯然讓這位大聯盟好手留下了深刻印象。日前他也曾承諾，只要台灣需要，下屆經典賽會隨時準備好再次披掛上陣。在費仔的貼文下方也出現許多中華隊隊友的身影，多年好友林家正只寫了一個簡單卻沈重的字：「Legend」，宋晟睿與江坤宇不約而同地希望他常常來台灣玩。林維恩則寫下：「Good boy」，吳念庭也搞笑說：「Yakiniku power（燒肉的力量）」。值得一提的是，費仔的老婆漢娜也現身留言區：「so proud of you, team taiwan, and ohgau」另一位寫下傳奇篇章的，則是出身自社區棒球、締造「非科班奇蹟」的年輕好手沙子宸。他在台日大戰中繼登板，僅用兩球就解決大谷翔平，冷靜的表現連看台上的巨星「壞痞兔」（Bad Bunny）都起身為他鼓掌。沙子宸今日也寫下長文細數這段難忘的經歷。他以「不一定是經典，但是至少有人會記得」作為開頭，感謝教練團、後勤團隊以及所有在場內外吶喊的球迷。沙子宸認為，代表台灣站上這個舞台，是一份沉重的責任也是無上的榮耀。這段旅程讓他學習到許多前行的動力。即將赴美回球隊報到的他也提到，這段回憶將成為他的避風港：「遇到低潮時，我會好好回想這段美好旅程，溫暖我。」